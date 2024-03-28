https://ria.ru/20240328/dron-1936294328.html
У Кинбурнской косы уничтожили морской дрон-камикадзе ВСУ
У Кинбурнской косы уничтожили морской дрон-камикадзе ВСУ - РИА Новости, 28.03.2024
У Кинбурнской косы уничтожили морской дрон-камикадзе ВСУ
Российские военные уничтожили морской дрон-камикадзе ВСУ во время отражения атаки с Днепра на позиции на Кинбурнской косе в Херсонской области, сообщил РИА... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T06:04
2024-03-28T06:04
2024-03-28T06:12
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ГЕНИЧЕСК, 28 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили морской дрон-камикадзе ВСУ во время отражения атаки с Днепра на позиции на Кинбурнской косе в Херсонской области, сообщил РИА Новости стрелок группы борьбы с беспилотниками группировки войск "Днепр" с позывным "Даниэль"."Нашим подразделением был уничтожен украинский морской дрон-камикадзе", — сказал он.Разведчики передали на командно-наблюдательный пункт информацию о приближении к берегу плавсредств противника. Российские бойцы открыли огонь из стрелкового оружия, 30-миллиметрового автоматического гранатомета АГС-17 и зенитной установки ЗУ-23-2.По словам бойцов, последняя прекрасно зарекомендовала себя в борьбе с водными целями, включая украинские десантные лодки и морские дроны.Шестого марта в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в Одессе, где готовились безэкипажные катера ВСУ. Позднее американский телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что удар был нанесен в 500 метрах от кортежа Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса, которые приехали с визитом в Одессу. Оба они не пострадали.
https://ria.ru/20240328/bespilotniki-1936291971.html
https://ria.ru/20240327/dron-1936074427.html
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в мире, космос - риа наука, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, днепр
В мире, Космос - РИА Наука, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Днепр, Специальная военная операция на Украине
У Кинбурнской косы уничтожили морской дрон-камикадзе ВСУ
ВС России при отражении атаки ВСУ уничтожили у Кинбурнской косы морской дрон