https://ria.ru/20240328/dron-1936294328.html

У Кинбурнской косы уничтожили морской дрон-камикадзе ВСУ

У Кинбурнской косы уничтожили морской дрон-камикадзе ВСУ - РИА Новости, 28.03.2024

У Кинбурнской косы уничтожили морской дрон-камикадзе ВСУ

Российские военные уничтожили морской дрон-камикадзе ВСУ во время отражения атаки с Днепра на позиции на Кинбурнской косе в Херсонской области, сообщил РИА... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T06:04

2024-03-28T06:04

2024-03-28T06:12

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ГЕНИЧЕСК, 28 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили морской дрон-камикадзе ВСУ во время отражения атаки с Днепра на позиции на Кинбурнской косе в Херсонской области, сообщил РИА Новости стрелок группы борьбы с беспилотниками группировки войск "Днепр" с позывным "Даниэль"."Нашим подразделением был уничтожен украинский морской дрон-камикадзе", — сказал он.Разведчики передали на командно-наблюдательный пункт информацию о приближении к берегу плавсредств противника. Российские бойцы открыли огонь из стрелкового оружия, 30-миллиметрового автоматического гранатомета АГС-17 и зенитной установки ЗУ-23-2.По словам бойцов, последняя прекрасно зарекомендовала себя в борьбе с водными целями, включая украинские десантные лодки и морские дроны.Шестого марта в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в Одессе, где готовились безэкипажные катера ВСУ. Позднее американский телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что удар был нанесен в 500 метрах от кортежа Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса, которые приехали с визитом в Одессу. Оба они не пострадали.

https://ria.ru/20240328/bespilotniki-1936291971.html

https://ria.ru/20240327/dron-1936074427.html

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