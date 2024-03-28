Рейтинг@Mail.ru
У Кинбурнской косы уничтожили морской дрон-камикадзе ВСУ - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 28.03.2024 (обновлено: 06:12 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/dron-1936294328.html
У Кинбурнской косы уничтожили морской дрон-камикадзе ВСУ
У Кинбурнской косы уничтожили морской дрон-камикадзе ВСУ - РИА Новости, 28.03.2024
У Кинбурнской косы уничтожили морской дрон-камикадзе ВСУ
Российские военные уничтожили морской дрон-камикадзе ВСУ во время отражения атаки с Днепра на позиции на Кинбурнской косе в Херсонской области, сообщил РИА... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T06:04
2024-03-28T06:12
в мире
космос - риа наука
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
днепр
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890347625_0:18:1200:693_1920x0_80_0_0_1c424610571e89acacfc0499072bab13.jpg
ГЕНИЧЕСК, 28 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили морской дрон-камикадзе ВСУ во время отражения атаки с Днепра на позиции на Кинбурнской косе в Херсонской области, сообщил РИА Новости стрелок группы борьбы с беспилотниками группировки войск "Днепр" с позывным "Даниэль".&quot;Нашим подразделением был уничтожен украинский морской дрон-камикадзе&quot;, — сказал он.Разведчики передали на командно-наблюдательный пункт информацию о приближении к берегу плавсредств противника. Российские бойцы открыли огонь из стрелкового оружия, 30-миллиметрового автоматического гранатомета АГС-17 и зенитной установки ЗУ-23-2.По словам бойцов, последняя прекрасно зарекомендовала себя в борьбе с водными целями, включая украинские десантные лодки и морские дроны.Шестого марта в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в Одессе, где готовились безэкипажные катера ВСУ. Позднее американский телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что удар был нанесен в 500 метрах от кортежа Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса, которые приехали с визитом в Одессу. Оба они не пострадали.
https://ria.ru/20240328/bespilotniki-1936291971.html
https://ria.ru/20240327/dron-1936074427.html
днепр (город)
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890347625_127:0:1074:710_1920x0_80_0_0_b53604cd895722c15d84645e35490150.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, космос - риа наука, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, днепр
В мире, Космос - РИА Наука, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Днепр, Специальная военная операция на Украине
У Кинбурнской косы уничтожили морской дрон-камикадзе ВСУ

ВС России при отражении атаки ВСУ уничтожили у Кинбурнской косы морской дрон

Изображение морского дрона, опубликованное украинскими источниками
Изображение морского дрона, опубликованное украинскими источниками
Изображение морского дрона, опубликованное украинскими источниками. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 28 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили морской дрон-камикадзе ВСУ во время отражения атаки с Днепра на позиции на Кинбурнской косе в Херсонской области, сообщил РИА Новости стрелок группы борьбы с беспилотниками группировки войск "Днепр" с позывным "Даниэль".
«

"Нашим подразделением был уничтожен украинский морской дрон-камикадзе", — сказал он.

203-миллиметровая пушка Малка на позиции - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Артиллерия уничтожила под Авдеевкой центр управления беспилотниками ВСУ
05:04
Разведчики передали на командно-наблюдательный пункт информацию о приближении к берегу плавсредств противника. Российские бойцы открыли огонь из стрелкового оружия, 30-миллиметрового автоматического гранатомета АГС-17 и зенитной установки ЗУ-23-2.
По словам бойцов, последняя прекрасно зарекомендовала себя в борьбе с водными целями, включая украинские десантные лодки и морские дроны.
Шестого марта в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в Одессе, где готовились безэкипажные катера ВСУ. Позднее американский телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что удар был нанесен в 500 метрах от кортежа Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса, которые приехали с визитом в Одессу. Оба они не пострадали.
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
На Кинбурнской косе сбили дрон-камикадзе с новым натовским боеприпасом
Вчера, 06:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКосмос - РИА НаукаДнепр (город)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныДнепр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала