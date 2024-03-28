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В Ингушетии подростки дрифтовали у Вечного огня - РИА Новости, 28.03.2024
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16:25 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/drift-1936422071.html
В Ингушетии подростки дрифтовали у Вечного огня
В Ингушетии подростки дрифтовали у Вечного огня - РИА Новости, 28.03.2024
В Ингушетии подростки дрифтовали у Вечного огня
Полиция задержала трех подростков, которые на автомобиле родственника дрифтовали у Вечного огня в Назрани, сообщило МВД Ингушетии в четверг. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T16:25
2024-03-28T16:25
происшествия
назрань
россия
республика ингушетия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НАЛЬЧИК, 28 мар – РИА Новости. Полиция задержала трех подростков, которые на автомобиле родственника дрифтовали у Вечного огня в Назрани, сообщило МВД Ингушетии в четверг. Вечером в среду сотрудники патрульно-постовой службы во время патрулирования заметили на проспекте Базоркина "ВАЗ-21114", который на высокой скорости дрифтовал возле Вечного огня. "Водитель, проигнорировав требование сотрудника полиции об остановке, попытался скрыться, но, не справившись с управлением, допустил наезд на железный столб освещения, после чего автомобиль остановился. В легковушке находились 17-летний водитель и двое пассажиров в возрасте 17 и 15 лет", - говорится релизе. Подросток без разрешения взял автомобиль своего дяди, поехал вместе с младшим братом в мечеть, где они встретили друга и решили покататься по Назрани. В отношении родителей подростков составлены административные протоколы по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" КоАП РФ.
https://ria.ru/20240319/drift-1934183517.html
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назрань
россия
республика ингушетия
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происшествия, назрань, россия, республика ингушетия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Назрань, Россия, Республика Ингушетия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ингушетии подростки дрифтовали у Вечного огня

В Назрани задержали троих подростков, дрифтовавших на "Ладе" у Вечного огня

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НАЛЬЧИК, 28 мар – РИА Новости. Полиция задержала трех подростков, которые на автомобиле родственника дрифтовали у Вечного огня в Назрани, сообщило МВД Ингушетии в четверг.
Вечером в среду сотрудники патрульно-постовой службы во время патрулирования заметили на проспекте Базоркина "ВАЗ-21114", который на высокой скорости дрифтовал возле Вечного огня.
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"Водитель, проигнорировав требование сотрудника полиции об остановке, попытался скрыться, но, не справившись с управлением, допустил наезд на железный столб освещения, после чего автомобиль остановился. В легковушке находились 17-летний водитель и двое пассажиров в возрасте 17 и 15 лет", - говорится релизе.
Подросток без разрешения взял автомобиль своего дяди, поехал вместе с младшим братом в мечеть, где они встретили друга и решили покататься по Назрани.
В отношении родителей подростков составлены административные протоколы по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" КоАП РФ.
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