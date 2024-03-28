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Десант уничтожил на правом берегу Днепра блиндаж с расчетом артиллерии ВСУ - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:18 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/desant-1936293007.html
Десант уничтожил на правом берегу Днепра блиндаж с расчетом артиллерии ВСУ
Десант уничтожил на правом берегу Днепра блиндаж с расчетом артиллерии ВСУ - РИА Новости, 28.03.2024
Десант уничтожил на правом берегу Днепра блиндаж с расчетом артиллерии ВСУ
Артиллеристы-десантники российской группировки войск "Днепр" уничтожили расположенный на правом берегу блиндаж с укрывшимся в нем украинским артиллерийским... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T05:18
2024-03-28T05:18
космос - риа наука
россия
днепр
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК, 28 мар - РИА Новости. Артиллеристы-десантники российской группировки войск "Днепр" уничтожили расположенный на правом берегу блиндаж с укрывшимся в нем украинским артиллерийским расчетом, сообщили журналистам в Минобороны России. "Открыли огонь и была поражена гаубица. И расчет приступил к эвакуации и оттягиванию своих сил в блиндажи. И мы также их увидели… и открыли огонь, и первым же выстрелом попали в блиндаж с расчетом вражеским. Это очень важная цель", - сказал артиллерист-десантник с позывным "Татарин". Артиллерийские расчеты вели огонь из 152-миллиметровых гаубиц "Гиацинт-Б" при корректировке расчетами беспилотников Воздушно-десантных войск. Артиллеристы работали с закрытых огневых позиций на дальности до 20 километров. После завершения боевой работы они произвели маскировку орудий и оперативно покинули огневую позицию, укрывшись в оборонительных сооружениях.
https://ria.ru/20240328/bespilotniki-1936291971.html
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космос - риа наука, россия, днепр
Космос - РИА Наука, Россия, Днепр, Специальная военная операция на Украине
Десант уничтожил на правом берегу Днепра блиндаж с расчетом артиллерии ВСУ

Бойцы ВДВ уничтожили на правом берегу Днепра блиндаж с расчетом артиллерии ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 28 мар - РИА Новости. Артиллеристы-десантники российской группировки войск "Днепр" уничтожили расположенный на правом берегу блиндаж с укрывшимся в нем украинским артиллерийским расчетом, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Открыли огонь и была поражена гаубица. И расчет приступил к эвакуации и оттягиванию своих сил в блиндажи. И мы также их увидели… и открыли огонь, и первым же выстрелом попали в блиндаж с расчетом вражеским. Это очень важная цель", - сказал артиллерист-десантник с позывным "Татарин".
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Артиллерийские расчеты вели огонь из 152-миллиметровых гаубиц "Гиацинт-Б" при корректировке расчетами беспилотников Воздушно-десантных войск. Артиллеристы работали с закрытых огневых позиций на дальности до 20 километров.
После завершения боевой работы они произвели маскировку орудий и оперативно покинули огневую позицию, укрывшись в оборонительных сооружениях.
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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21 февраля, 04:02
 
Специальная военная операция на УкраинеКосмос - РИА НаукаРоссияДнепр
 
 
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