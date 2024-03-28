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Топ-менеджера Meta* будут заочно судить в России за призывы к терроризму - РИА Новости, 28.03.2024
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16:44 28.03.2024 (обновлено: 17:17 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/delo-1936429315.html
Топ-менеджера Meta* будут заочно судить в России за призывы к терроризму
Топ-менеджера Meta* будут заочно судить в России за призывы к терроризму - РИА Новости, 28.03.2024
Топ-менеджера Meta* будут заочно судить в России за призывы к терроризму
Уголовное дело о призывах к терроризму в отношении директора по коммуникациям Meta Platforms Inc.* Энди Стоуна** направлено в суд, сообщает Генпрокуратура. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T16:44
2024-03-28T17:17
россия
энди стоун
генеральная прокуратура рф
в мире
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Уголовное дело о призывах к терроризму в отношении директора по коммуникациям Meta Platforms Inc.* Энди Стоуна** направлено в суд, сообщает Генпрокуратура."В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора по коммуникациям компании Meta Platforms Inc.* Энди Стоуна**. Органом предварительного следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", - говорится в релизе.Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Процесс пройдет заочно.По версии следствия, Стоун** за рубежом 11 марта 2022 года разместил в интернете, в том числе на своей странице в Twitter, публикацию, оправдывавшую "агрессивные, враждебные и насильственные действия против военнослужащих Вооруженных сил России, участвующих в СВО". Материал также содержал "публичные призывы к совершению актов терроризма в отношении военнослужащих".Стоун** скрывается от следствия, в феврале 2023 года был объявлен в международный розыск, а российский суд заочно арестовал его.Как заявляет Генпрокуратура, приняты "исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Стоуна**", однако на сегодня "реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует". Тем не менее выполнены все следственные действия, производство которых возможно и в отсутствие обвиняемого.Названные обстоятельства являются "исключительным случаем, позволяющим проведение и судебного разбирательства без подсудимого", уточняется в релизе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская** Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240326/zapad-1935723025.html
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россия, энди стоун, генеральная прокуратура рф, в мире
Россия, Энди Стоун, Генеральная прокуратура РФ, В мире
Топ-менеджера Meta* будут заочно судить в России за призывы к терроризму

ГП направила в суд дело топ-менеджера Meta Стоуна о призывах к терроризму

© Фото : Andy Stone/XПресс-секретарь Meta* Энди Стоун
Пресс-секретарь Meta* Энди Стоун - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Фото : Andy Stone/X
Пресс-секретарь Meta* Энди Стоун. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Уголовное дело о призывах к терроризму в отношении директора по коммуникациям Meta Platforms Inc.* Энди Стоуна** направлено в суд, сообщает Генпрокуратура.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора по коммуникациям компании Meta Platforms Inc.* Энди Стоуна**. Органом предварительного следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", - говорится в релизе.
Лондон - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Миллионам европейцев вынесли приговор. Осталась неделя
26 марта, 08:00
Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Процесс пройдет заочно.
По версии следствия, Стоун** за рубежом 11 марта 2022 года разместил в интернете, в том числе на своей странице в Twitter, публикацию, оправдывавшую "агрессивные, враждебные и насильственные действия против военнослужащих Вооруженных сил России, участвующих в СВО". Материал также содержал "публичные призывы к совершению актов терроризма в отношении военнослужащих".
Стоун** скрывается от следствия, в феврале 2023 года был объявлен в международный розыск, а российский суд заочно арестовал его.
Как заявляет Генпрокуратура, приняты "исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Стоуна**", однако на сегодня "реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует". Тем не менее выполнены все следственные действия, производство которых возможно и в отсутствие обвиняемого.
Названные обстоятельства являются "исключительным случаем, позволяющим проведение и судебного разбирательства без подсудимого", уточняется в релизе.
Николай Конашенок - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
СМИ: на автора постов про теракт в "Крокусе" завели уголовное дело
27 марта, 01:20
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
** Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
 
РоссияЭнди СтоунГенеральная прокуратура РФВ мире
 
 
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