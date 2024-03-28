https://ria.ru/20240328/delo-1936397295.html

В Уфе завели дело на экс-полицейского за постановку на учет 500 мигрантов

В Уфе завели дело на экс-полицейского за постановку на учет 500 мигрантов - РИА Новости, 28.03.2024

В Уфе завели дело на экс-полицейского за постановку на учет 500 мигрантов

Бывший полицейский в Уфе за взятку незаконно поставил на учет 500 мигрантов, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T15:09

2024-03-28T15:09

2024-03-28T15:09

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УФА, 28 мар - РИА Новости. Бывший полицейский в Уфе за взятку незаконно поставил на учет 500 мигрантов, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Башкирии. Обвинение в получении взятки и превышении должностных полномочий предъявили бывшему инспектору отделения по вопросам миграции районного отдела полиции города Уфы, поясняет ведомство. По версии следствия, обвиняемый с апреля по октябрь 2017 года получил от двух граждан взятку в сумме более 260 тысяч рублей за незаконную постановку более 500 мигрантов на учет, используя полученные поддельные документы о якобы пребывании иностранцев по адресам двух организаций, а также уплате положенных по закону фиксированных авансовых платежей за прибывших на работу мигрантов. "В результате преступных действий обвиняемого прибывшие иностранцы были незаконно поставлены на учет, а в государственный бюджет не было уплачено более 1,6 млн рублей",- говорится в сообщении регионального следкома. Отмечается, что преступные факты были выявлены в ходе совместной работы следователей Следственного комитета и оперативников ФСБ. По результатам служебной проверки МВД республики в 2019 году обвиняемый был уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника. Фигурант дела заключен под стражу, добавили следователи.

https://ria.ru/20231211/sk-1915000803.html

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происшествия, уфа, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)