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В Уфе завели дело на экс-полицейского за постановку на учет 500 мигрантов
В Уфе завели дело на экс-полицейского за постановку на учет 500 мигрантов - РИА Новости, 28.03.2024
В Уфе завели дело на экс-полицейского за постановку на учет 500 мигрантов
Бывший полицейский в Уфе за взятку незаконно поставил на учет 500 мигрантов, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:09
2024-03-28T15:09
2024-03-28T15:09
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УФА, 28 мар - РИА Новости. Бывший полицейский в Уфе за взятку незаконно поставил на учет 500 мигрантов, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Башкирии. Обвинение в получении взятки и превышении должностных полномочий предъявили бывшему инспектору отделения по вопросам миграции районного отдела полиции города Уфы, поясняет ведомство. По версии следствия, обвиняемый с апреля по октябрь 2017 года получил от двух граждан взятку в сумме более 260 тысяч рублей за незаконную постановку более 500 мигрантов на учет, используя полученные поддельные документы о якобы пребывании иностранцев по адресам двух организаций, а также уплате положенных по закону фиксированных авансовых платежей за прибывших на работу мигрантов. "В результате преступных действий обвиняемого прибывшие иностранцы были незаконно поставлены на учет, а в государственный бюджет не было уплачено более 1,6 млн рублей",- говорится в сообщении регионального следкома. Отмечается, что преступные факты были выявлены в ходе совместной работы следователей Следственного комитета и оперативников ФСБ. По результатам служебной проверки МВД республики в 2019 году обвиняемый был уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника. Фигурант дела заключен под стражу, добавили следователи.
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происшествия, уфа, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Уфа, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Уфе завели дело на экс-полицейского за постановку на учет 500 мигрантов
СК: в Уфе завели дело на экс-полицейского за постановку на учет 500 мигрантов
УФА, 28 мар - РИА Новости.
Бывший полицейский
в Уфе за взятку незаконно поставил на учет 500 мигрантов, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
Обвинение в получении взятки и превышении должностных полномочий предъявили бывшему инспектору отделения по вопросам миграции районного отдела полиции города Уфы, поясняет ведомство.
По версии следствия, обвиняемый с апреля по октябрь 2017 года получил от двух граждан взятку в сумме более 260 тысяч рублей за незаконную постановку более 500 мигрантов на учет, используя полученные поддельные документы о якобы пребывании иностранцев по адресам двух организаций, а также уплате положенных по закону фиксированных авансовых платежей за прибывших на работу мигрантов.
"В результате преступных действий обвиняемого прибывшие иностранцы были незаконно поставлены на учет, а в государственный бюджет не было уплачено более 1,6 млн рублей",- говорится в сообщении регионального следкома.
Отмечается, что преступные факты были выявлены в ходе совместной работы следователей Следственного комитета и оперативников ФСБ
. По результатам служебной проверки МВД республики в 2019 году обвиняемый был уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника.
Фигурант дела заключен под стражу, добавили следователи.