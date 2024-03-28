https://ria.ru/20240328/delfin-1936371505.html

Дельфина, выбросившегося на берег в Крыму, выпустят в море

Дельфина, выбросившегося на берег в Крыму, выпустят в море - РИА Новости, 28.03.2024

Дельфина, выбросившегося на берег в Крыму, выпустят в море

Дельфин, который выбросился на берег Евпатории и вылечен специалистами, будет в ближайшее время выпущен в море, сообщил центр поддержки дельфинов "Безмятежное... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T13:47

2024-03-28T13:47

2024-03-28T13:48

евпатория

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Дельфин, который выбросился на берег Евпатории и вылечен специалистами, будет в ближайшее время выпущен в море, сообщил центр поддержки дельфинов "Безмятежное море". Молодая афалина в конце февраля выбросилась на берег у Евпатории. Сотрудники центра по изучению, спасению и реабилитации дельфинов в Крыму помогали дельфину на берегу и после получения разрешения от Росприроднадзора перевезли животное в карантинный бассейн. При поступлении в дельфинарий у афалины был обнаружен сильный лейкоцитоз и дезориентация. Сейчас дельфин вылечен и чувствует себя прекрасно, сотрудники центра назвали его Кимми. "Новости у нас отличные — мы получили разрешение Росприроднадзора на выпуск! Сейчас мы внимательно следим за прогнозом морской погоды, чтобы избежать шторма и сделать это событие максимально комфортным и безопасным для дельфина. Надеемся, что выпустить Кимми удастся непосредственно в стадо диких афалин, что тоже зависит от погодных условий", - говорится в сообщении центра.

https://ria.ru/20240302/delfin-1930644868.html

евпатория

республика крым

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евпатория, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), республика крым