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США утверждают, что передали данные об угрозе теракта в письменном виде - РИА Новости, 28.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
18:14 28.03.2024 (обновлено: 18:42 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/dannye-1936454729.html
США утверждают, что передали данные об угрозе теракта в письменном виде
США утверждают, что передали данные об угрозе теракта в письменном виде - РИА Новости, 28.03.2024
США утверждают, что передали данные об угрозе теракта в письменном виде
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США утром 7 марта передали российским спецслужбам письменную информацию о готовящейся террористической атаке,... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T18:14
2024-03-28T18:42
в мире
россия
сша
теракт в "крокус сити холле"
брянская область
джон кирби
александр бортников
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США утром 7 марта передали российским спецслужбам письменную информацию о готовящейся террористической атаке, при этом он не уточнил, какой характер носила эта информация - детальный или нет.Ранее в четверг газета New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности писала, что американские спецслужбы не предоставили российской стороне всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, опасаясь, что российские власти могут узнать об их источниках разведданных или методах работы. Как уже заявлял директор ФСБ Александр Бортников, информация о подготовке теракта в России в начале марта, переданная Вашингтоном, носила общий характер, спецслужбы РФ на нее реагировали. В то же время он отмечал, что данные США о планируемых терактах не всегда бывают конкретными, и пожелал, чтобы в них было больше деталей."Седьмого марта в 11.15 утра по московскому времени, согласно обычным процедурам и по установленным каналам, которые неоднократно использовались предыдущим правительством США, мы передали российским спецслужбам письменное предупреждение", - сказал Кирби в ходе специального брифинга.При этом он не уточнил, носила ли переданная американской стороной информация детальный характер. Кирби также напомнил, что на следующий день США опубликовали на сайте своего посольства в России предупреждение об опасности посещения в Москве массовых мероприятий, в том числе концертов.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.Четырех предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев*, Муродали Рачабализода*, Фаридуни Шамсиддин* и Мухаммадсобир Файзов* были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Президент России Владимир Путина отмечал, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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в мире, россия, сша, брянская область, джон кирби, александр бортников, владимир путин, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Россия, США, Теракт в "Крокус Сити Холле", Брянская область, Джон Кирби, Александр Бортников, Владимир Путин, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
США утверждают, что передали данные об угрозе теракта в письменном виде

Белый дом: США передали РФ данные об угрозе теракта в письменном виде 7 марта

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США утром 7 марта передали российским спецслужбам письменную информацию о готовящейся террористической атаке, при этом он не уточнил, какой характер носила эта информация - детальный или нет.
Ранее в четверг газета New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности писала, что американские спецслужбы не предоставили российской стороне всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, опасаясь, что российские власти могут узнать об их источниках разведданных или методах работы. Как уже заявлял директор ФСБ Александр Бортников, информация о подготовке теракта в России в начале марта, переданная Вашингтоном, носила общий характер, спецслужбы РФ на нее реагировали. В то же время он отмечал, что данные США о планируемых терактах не всегда бывают конкретными, и пожелал, чтобы в них было больше деталей.
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Террористы и Европа обидятся за возвращение смертной казни в России
27 марта, 08:00
"Седьмого марта в 11.15 утра по московскому времени, согласно обычным процедурам и по установленным каналам, которые неоднократно использовались предыдущим правительством США, мы передали российским спецслужбам письменное предупреждение", - сказал Кирби в ходе специального брифинга.
При этом он не уточнил, носила ли переданная американской стороной информация детальный характер. Кирби также напомнил, что на следующий день США опубликовали на сайте своего посольства в России предупреждение об опасности посещения в Москве массовых мероприятий, в том числе концертов.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
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Четырех предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев*, Муродали Рачабализода*, Фаридуни Шамсиддин* и Мухаммадсобир Файзов* были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент России Владимир Путина отмечал, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
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25 марта, 08:00
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе"
23 марта, 16:37
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреРоссияСШАБрянская областьДжон КирбиАлександр БортниковВладимир ПутинМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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