https://ria.ru/20240328/borrel-1936397830.html

"До границ". Зеленского предупредили о катастрофе после заявления Борреля

"До границ". Зеленского предупредили о катастрофе после заявления Борреля - РИА Новости, 28.03.2024

"До границ". Зеленского предупредили о катастрофе после заявления Борреля

Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о помощи Киеву говорит о готовности пожертвовать Украиной в собственных интересах, пишет Advance. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T15:11

2024-03-28T15:11

2024-03-28T15:11

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евросоюз

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о помощи Киеву говорит о готовности пожертвовать Украиной в собственных интересах, пишет Advance.Ранее в понедельник Боррель в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что ЕС не может позволить России "выиграть эту войну", так как пострадают интересы США и Европы, причем дело не только в щедрости и поддержке Украины, но и в собственных интересах Европейского союза."С начала вооруженного конфликта, да и раньше тоже, западная помощь Киеву основывалась не на "любви к украинскому народу", но мало кто со столь высоким положением вот так откровенно говорил об этом, как сейчас это подтверждает глава дипломатического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель. <…> Похоже, что если Украина однажды просто исчезнет с карты Европы, ее нынешние помощники, вероятно, несильно расстроятся", — говорится в материале.По словам Борреля, отметил автор, американский статус мирового гегемона окажется под угрозой, если Россия победит на Украине, поскольку таким образом выяснится, что на США нельзя расчитывать."Надежный партнер по чему? По затягиванию конфликта до границ возможного? По доведению Украины до состояния, когда она потеряет несколько поколений своего народа и уже не сможет восстановиться? Не кажется ли кому-то из украинских так называемых союзников, что подобное положение еще больше помогает России добиваться своих целей и захватить всю Украину целиком?" — задался вопросом автор публикации.Президент России Владимир Путин 13 марта в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что Москва готова к переговорам по украинскому готову, но они должны быть основаны на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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