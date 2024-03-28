https://ria.ru/20240328/bomba-1936293306.html

Очевидец рассказала, как НАТО сбросила на сербский город "бомбу-свиноматку"

Очевидец рассказала, как НАТО сбросила на сербский город "бомбу-свиноматку" - РИА Новости, 28.03.2024

Очевидец рассказала, как НАТО сбросила на сербский город "бомбу-свиноматку"

Жительница сербского Ниша Сузана Илиев рассказала РИА Новости, как НАТО в 1999 году сбросила на окрестности города бомбу, которую местные прозвали... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T05:27

2024-03-28T05:27

2024-03-28T07:14

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НИШ (Сербия), 28 мар - РИА Новости. Жительница сербского Ниша Сузана Илиев рассказала РИА Новости, как НАТО в 1999 году сбросила на окрестности города бомбу, которую местные прозвали "свиноматкой"."Поскольку я преподаватель английского, я читала англоязычные журналы в интернете, и было ясно, что нас будут бомбить. В школе коллеги и директор не верили, что такое преступление, такая дикость, нечто неслыханное может произойти в Европе", – вспоминает она."Когда это случилось, я была на работе в школе. Я помню первую сирену. Была среда. И когда раздалась сирены, дети, их было 40 учеников, сидели с побелевшими лицами. Это было страшно. Ты не можешь их ни отпустить, ни оставить", – рассказала Илиев.Однажды в двух километрах от Ниша сбросили огромную бомбу, которую местные прозвали "свиноматкой"."Я тогда была перед окном. Была ночь, и вдруг небо стало ярко зеленым. Действительно, нас спас Господь. Единственная часть дома, которая не была изрешечена осколками бомб, – это восточная, где была икона Пресвятой Богородицы, сейчас там икона святого Василия Острожского", – рассказывает она.Потом были удары графитными бомбами. "Это было в двух километрах от моего дома, в направлении нишской водолечебницы (Нишка-Баня – Прим. ред.). Там были большие трансформаторные станции и много электроагрегатов, на них тестировали графитные бомбы", – говорит женщина."Было много бомбардировок в Нише. Было такое, что человеку невозможно понять. Бомбили больницу. Средь бела дня. Это была больница со всеми обозначениями. Бомбили центр города, улица Шуматовачка, улица и рынок. Затем они бомбили 12 мая – в день памяти святого Василия Острожского – наш район, потом район бульвара (Ленина – прим. ред.) и всю часть города от нас к реке Нишава", – вспоминает она.Илиев отметила, что среди всего, что она упомянула, не было военных объектов."Бомбили промышленные объекты. Табачную фабрику страшно бомбили, чтобы в конце концов пришли американцы и забрали ее. Бомбили предприятие "Нефтяной индустрии Сербии", относящееся к нефтяной промышленности. Для города это последствия не только в виде груд кирпичей, но и загрязнение воздуха и тому подобное. Затем бомбили окрестности. И я действительно не знаю, и люди в целом не знают, что на самом деле они хотели разбомбить. А потом нам сказали, что они сами не знали, что на нас сбрасывали, они тестировали бомбы. И теперь это складывается в какую-то мозаику", – сказала она.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия, в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО.Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня.Ниш, входящий в тройку крупнейших городов Сербии, – административный, промышленный и военный центр юга страны. Был постоянной целью натовской авиации с рекордом по продолжительности воздушной тревоги – 57 дней из всех 78 дней бомбардировок, или 1250 часов.При авианалетах в Нише погибли 26 мирных граждан, 22 военных, 9 полицейских. Пострадали объекты армии и МВД, школы и другие учебные заведения, больницы, промышленные объекты и общественные здания, а также жилые дома.Наиболее жестокие авиаудары НАТО нанесла кассетными бомбами 7 и 12 мая. В первом случае снаряды с самолетов НАТО попали днем в самый центр города на рынок, погибли 15 человек, включая беременную женщину. Через несколько дней кассетные бомбы поразили тихий городской район Дуваниште. Последней жертвой той бомбардировки стал мужчина, который уже в 2000 году наткнулся в траве на неразорвавшийся кассетный снаряд.В окрестностях Ниша на мосту в ущелье Грделица днем 12 апреля ракетой с самолета НАТО был поражен пассажирский поезд, погибли 13 человек, включая молодоженов, были ранены около 20 человек. Автобус перевозчичка "Ниш-экспресс" стал целью натовской авиации 1 мая под Приштиной, от прямого попадания средь бела дня погибли 47 человек, включая 15 детей.

https://ria.ru/20240219/polsha-1928233901.html

https://ria.ru/20240325/yugoslaviya-1935567678.html

https://ria.ru/20240326/yugoslaviya-1935795226.html

https://radiosputnik.ru/20240325/nato-1935581910.html

https://ria.ru/20240324/putin-1935474828.html

https://radiosputnik.ru/20240324/serbiya-1935517728.html

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в мире, сербия, черногория, приштина, нато, нефтяная индустрия сербии, освободительная армия косово