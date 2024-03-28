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В ГД предложили создать механизм блокировки Telegram-каналов террористов - РИА Новости, 28.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
10:57 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/blokirovka-1936328278.html
В ГД предложили создать механизм блокировки Telegram-каналов террористов
В ГД предложили создать механизм блокировки Telegram-каналов террористов - РИА Новости, 28.03.2024
В ГД предложили создать механизм блокировки Telegram-каналов террористов
Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов считает, что нужно разработать механизм автоматической блокировки Telegram-каналов, вербующих террористов, по... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T10:57
2024-03-28T10:57
теракт в "крокус сити холле"
технологии
россия
украина
брянская область
олег морозов
владимир путин
александр бортников
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов считает, что нужно разработать механизм автоматической блокировки Telegram-каналов, вербующих террористов, по ключевым словам с использованием искусственного интеллекта. Совершивших теракт в "Крокусе" вербовали через Telegram-канал афганского крыла запрещенной в России ИГ* "Голос Хорасана", сообщил ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По его словам, канал работал на аудиторию в Таджикистане, но уже удален. "Полагаю, любой инструмент для пресечения откровенно террористической деятельности должен быть использован. Механизм прост: предписание соответствующего уполномоченного органа - немедленное исполнение владельцем ресурса. Может быть разработан механизм автоматической блокировки по ключевым словам с использованием искусственного интеллекта", - сказал Морозов РИА Новости. Позволять вербовщикам безнаказанно плодить террористов с использованием социальных сетей недопустимо, отметил депутат. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20240328/telegram-1936306824.html
https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
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технологии, россия, украина, брянская область, олег морозов, владимир путин, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Технологии, Россия, Украина, Брянская область, Олег Морозов, Владимир Путин, Александр Бортников, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ГД предложили создать механизм блокировки Telegram-каналов террористов

Морозов призвал блокировать Telegram-каналы по вербовке террористов с помощью ИИ

© Depositphotos.com / inkytapeЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Depositphotos.com / inkytape
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов считает, что нужно разработать механизм автоматической блокировки Telegram-каналов, вербующих террористов, по ключевым словам с использованием искусственного интеллекта.
Совершивших теракт в "Крокусе" вербовали через Telegram-канал афганского крыла запрещенной в России ИГ* "Голос Хорасана", сообщил ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По его словам, канал работал на аудиторию в Таджикистане, но уже удален.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
В Кремле ждут большего внимания Дурова к применению террористами Telegram
Вчера, 09:13
"Полагаю, любой инструмент для пресечения откровенно террористической деятельности должен быть использован. Механизм прост: предписание соответствующего уполномоченного органа - немедленное исполнение владельцем ресурса. Может быть разработан механизм автоматической блокировки по ключевым словам с использованием искусственного интеллекта", - сказал Морозов РИА Новости.
Позволять вербовщикам безнаказанно плодить террористов с использованием социальных сетей недопустимо, отметил депутат.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Сотрудники Росгвардии у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Иноагенты прошли путь от борцов с властью до проповедников терроризма
24 марта, 08:00
По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Запад выгораживает Украину
25 марта, 08:00
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Киевский халифат открыл массовый террор против России
25 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ТехнологииРоссияУкраинаБрянская областьОлег МорозовВладимир ПутинАлександр БортниковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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