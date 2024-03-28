Рейтинг@Mail.ru
Байдена пригласили в конгресс дать показания о бизнес-операциях семьи - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:50 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/biden-1936502405.html
Байдена пригласили в конгресс дать показания о бизнес-операциях семьи
Байдена пригласили в конгресс дать показания о бизнес-операциях семьи - РИА Новости, 28.03.2024
Байдена пригласили в конгресс дать показания о бизнес-операциях семьи
Глава комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер пригласил президента США Джо Байдена дать показания о деловых операциях его семьи. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T23:50
2024-03-28T23:50
в мире
сша
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934679171_0:116:2981:1793_1920x0_80_0_0_ab2ec6cf25a81afd6e9fe6984709030f.jpg
ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Глава комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер пригласил президента США Джо Байдена дать показания о деловых операциях его семьи. Контролируемый республиканцами комитет ведет расследование в попытке доказать вовлеченность главы государства в бизнес родни, которая якобы торговала его именем по всему миру. "В свете зияющего разрыва между вашими публичными заявлениями и доказательствами, собранными комитетом, а также ввиду обструкции со стороны Белого дома, наивысший интерес американского народа состоит в том, чтобы вы напрямую ответили на вопросы членов конгресса. Настоящим я приглашаю вас сделать это", - сказано в письме Комера Байдену, которое опубликовано в социальной сети Х. Он заявил, что комитет выявил более 24 миллионов долларов, которые поступили на счета Байдена, членов его семьи и деловых партнеров из зарубежных источников. Приглашение не носит обязывающего характера. Ранее точно так же на заседание комитета был приглашен сын Байдена Хантер, который отказался предстать перед конгрессменами.
https://ria.ru/20240213/biden-1926953507.html
https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934679171_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_0be157a68725331648f3e9460afe4426.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байдена пригласили в конгресс дать показания о бизнес-операциях семьи

Глава комитета по надзору Комер призвал Байдена дать показания о бизнесе семьи

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Глава комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер пригласил президента США Джо Байдена дать показания о деловых операциях его семьи.
Контролируемый республиканцами комитет ведет расследование в попытке доказать вовлеченность главы государства в бизнес родни, которая якобы торговала его именем по всему миру.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Поиски замены Байдена вышли на финишную прямую
13 февраля, 08:00
"В свете зияющего разрыва между вашими публичными заявлениями и доказательствами, собранными комитетом, а также ввиду обструкции со стороны Белого дома, наивысший интерес американского народа состоит в том, чтобы вы напрямую ответили на вопросы членов конгресса. Настоящим я приглашаю вас сделать это", - сказано в письме Комера Байдену, которое опубликовано в социальной сети Х.
Он заявил, что комитет выявил более 24 миллионов долларов, которые поступили на счета Байдена, членов его семьи и деловых партнеров из зарубежных источников.
Приглашение не носит обязывающего характера. Ранее точно так же на заседание комитета был приглашен сын Байдена Хантер, который отказался предстать перед конгрессменами.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Байден объявил войну на два фронта
9 марта, 08:00
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала