https://ria.ru/20240328/biden-1936502405.html

Байдена пригласили в конгресс дать показания о бизнес-операциях семьи

Байдена пригласили в конгресс дать показания о бизнес-операциях семьи - РИА Новости, 28.03.2024

Байдена пригласили в конгресс дать показания о бизнес-операциях семьи

Глава комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер пригласил президента США Джо Байдена дать показания о деловых операциях его семьи. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T23:50

2024-03-28T23:50

2024-03-28T23:50

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Глава комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер пригласил президента США Джо Байдена дать показания о деловых операциях его семьи. Контролируемый республиканцами комитет ведет расследование в попытке доказать вовлеченность главы государства в бизнес родни, которая якобы торговала его именем по всему миру. "В свете зияющего разрыва между вашими публичными заявлениями и доказательствами, собранными комитетом, а также ввиду обструкции со стороны Белого дома, наивысший интерес американского народа состоит в том, чтобы вы напрямую ответили на вопросы членов конгресса. Настоящим я приглашаю вас сделать это", - сказано в письме Комера Байдену, которое опубликовано в социальной сети Х. Он заявил, что комитет выявил более 24 миллионов долларов, которые поступили на счета Байдена, членов его семьи и деловых партнеров из зарубежных источников. Приглашение не носит обязывающего характера. Ранее точно так же на заседание комитета был приглашен сын Байдена Хантер, который отказался предстать перед конгрессменами.

https://ria.ru/20240213/biden-1926953507.html

https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html

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в мире, сша, джо байден