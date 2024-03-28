https://ria.ru/20240328/bespilotniki-1936291971.html
Артиллерия уничтожила под Авдеевкой центр управления беспилотниками ВСУ
Артиллерия уничтожила под Авдеевкой центр управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 28.03.2024
Артиллерия уничтожила под Авдеевкой центр управления беспилотниками ВСУ
Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили с помощью одной из самых больших самоходных пушек "Малка" калибра 203 миллиметра центр управления... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T05:04
2024-03-28T05:04
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ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили с помощью одной из самых больших самоходных пушек "Малка" калибра 203 миллиметра центр управления беспилотниками ВСУ на авдеевском направлении, который располагался на удалении около 25 километров, сообщили журналистам в Минобороны России. "Военнослужащие расчета самой мощной самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" уничтожили командный пункт управления украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при выполнении огневых задач на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. В ведомстве добавили, что российская артиллерия ударила серией залпов 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, поразив выявленную цель на расстоянии более 25 километров. "Нанесение удара по объекту противника, расположенному в заброшенном здании, был скорректирован с помощью беспилотника. Выполнив боевую задач, расчет оперативно покинул огневую позицию, чтобы его местоположение не вскрыла разведка националистов с воздуха", - добавили в Минобороны. В ведомстве отметили, что "Малка" — самое мощное и дальнобойное самоходное орудие российских артиллеристов, способное отправить снаряд на расстояние почти в 50 километров. Установка способна дотянуться до целей не только на переднем крае, но и в глубоком тылу противника.
https://ria.ru/20240328/udary-1936286212.html
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россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Артиллерия уничтожила под Авдеевкой центр управления беспилотниками ВСУ
Артиллеристы ЦВО уничтожили на Авдеевском направлении центр управления БПЛА ВСУ
ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили с помощью одной из самых больших самоходных пушек "Малка" калибра 203 миллиметра центр управления беспилотниками ВСУ на авдеевском направлении, который располагался на удалении около 25 километров, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"Военнослужащие расчета самой мощной самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" уничтожили командный пункт управления украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при выполнении огневых задач на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве добавили, что российская артиллерия ударила серией залпов 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, поразив выявленную цель на расстоянии более 25 километров.
"Нанесение удара по объекту противника, расположенному в заброшенном здании, был скорректирован с помощью беспилотника. Выполнив боевую задач, расчет оперативно покинул огневую позицию, чтобы его местоположение не вскрыла разведка националистов с воздуха", - добавили в Минобороны.
В ведомстве отметили, что "Малка" — самое мощное и дальнобойное самоходное орудие российских артиллеристов, способное отправить снаряд на расстояние почти в 50 километров. Установка способна дотянуться до целей не только на переднем крае, но и в глубоком тылу противника.