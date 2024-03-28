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Артиллерия уничтожила под Авдеевкой центр управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 28.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/bespilotniki-1936291971.html
Артиллерия уничтожила под Авдеевкой центр управления беспилотниками ВСУ
Артиллерия уничтожила под Авдеевкой центр управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 28.03.2024
Артиллерия уничтожила под Авдеевкой центр управления беспилотниками ВСУ
Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили с помощью одной из самых больших самоходных пушек "Малка" калибра 203 миллиметра центр управления... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T05:04
2024-03-28T05:04
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили с помощью одной из самых больших самоходных пушек "Малка" калибра 203 миллиметра центр управления беспилотниками ВСУ на авдеевском направлении, который располагался на удалении около 25 километров, сообщили журналистам в Минобороны России. "Военнослужащие расчета самой мощной самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" уничтожили командный пункт управления украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при выполнении огневых задач на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. В ведомстве добавили, что российская артиллерия ударила серией залпов 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, поразив выявленную цель на расстоянии более 25 километров. "Нанесение удара по объекту противника, расположенному в заброшенном здании, был скорректирован с помощью беспилотника. Выполнив боевую задач, расчет оперативно покинул огневую позицию, чтобы его местоположение не вскрыла разведка националистов с воздуха", - добавили в Минобороны. В ведомстве отметили, что "Малка" — самое мощное и дальнобойное самоходное орудие российских артиллеристов, способное отправить снаряд на расстояние почти в 50 километров. Установка способна дотянуться до целей не только на переднем крае, но и в глубоком тылу противника.
https://ria.ru/20240328/udary-1936286212.html
https://ria.ru/20240304/spetsoperatsiya-1930910011.html
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россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Артиллерия уничтожила под Авдеевкой центр управления беспилотниками ВСУ

Артиллеристы ЦВО уничтожили на Авдеевском направлении центр управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Андрей Коц203-миллиметровая пушка Малка на позиции
203-миллиметровая пушка Малка на позиции - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
203-миллиметровая пушка Малка на позиции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили с помощью одной из самых больших самоходных пушек "Малка" калибра 203 миллиметра центр управления беспилотниками ВСУ на авдеевском направлении, который располагался на удалении около 25 километров, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"Военнослужащие расчета самой мощной самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" уничтожили командный пункт управления украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при выполнении огневых задач на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ.
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В ведомстве добавили, что российская артиллерия ударила серией залпов 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, поразив выявленную цель на расстоянии более 25 километров.
"Нанесение удара по объекту противника, расположенному в заброшенном здании, был скорректирован с помощью беспилотника. Выполнив боевую задач, расчет оперативно покинул огневую позицию, чтобы его местоположение не вскрыла разведка националистов с воздуха", - добавили в Минобороны.
В ведомстве отметили, что "Малка" — самое мощное и дальнобойное самоходное орудие российских артиллеристов, способное отправить снаряд на расстояние почти в 50 километров. Установка способна дотянуться до целей не только на переднем крае, но и в глубоком тылу противника.
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