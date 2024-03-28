В Белгороде более 180 квартир получили повреждения при обстреле ВСУ в среду
Гладков: 188 квартир и 12 соцобъектов повредило в Белгороде при обстреле в среду
Последствия обстрела Белгорода. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Более 180 квартир, 12 социально значимых объектов и 65 автомобилей повреждено в Белгороде после украинского обстрела вечером в среду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, украинская армия атаковала 8 муниципалитетов области 27 марта. Было выпущено 11 снарядов из артиллерии и совершено 20 атак с помощью беспилотников, включая сброс 6 взрывных устройств с дронов. Кроме того, в Корочанском районе взрывотехниками уничтожены на месте взрывоопасные предметы. Также в четверг обследуют прилегающие территории с целью обнаружения потенциально взрывоопасных предметов. Глава региона не уточнил количество снарядов, которые были выпущены по Белгороду, Белгородскому району и Грайворонскому округу. Однако, согласно данным Минобороны, 27 марта около 20.30 ПВО сбила 16 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. В результате атаки дрона пострадали два человека. За отчетные сутки повреждения были обнаружены в 40 многоквартирных домах, 73 домовладениях, на 20 объектах и 110 автомобилях.
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"В городе Белгороде в административное здание врезался БПЛА противника. В результате взрыва пострадали 2 человека... В здании выбиты окна на 3 и 4 этажах, посечен фасад, поврежден один автомобиль. После вечерней воздушной атаки со стороны ВСУ пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в 188 квартирах 34 МКД, одном частном жилом домовладении, 12 социально значимых объектах, одном нежилом помещении, паркинге, на 7 хозсубъектах и в офисном помещении. Также повреждено 65 автомобилей", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 4 артиллерийских и 4 танковых снаряда, также село подверглось атаке двух дронов-камикадзе. Над селами Отрадное, Репное и Новая Деревня системой ПВО сбито 3 беспилотника самолетного типа. Село Никольское подверглось атаке дрона-камикадзе.
В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. Рядом с селом Староивановка Волоконовского района уничтожены обломки дрона. В Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы. За прошедшие сутки на территории округа пострадавших нет, различные разрушения выявлены в городе Грайворон, селах Глотово и Новостроевка-Первая, уточнил Гладков.
"В Краснояружском районе по окраине села Староселье выпущено 3 минометных снаряда, также противник атаковал с помощью дрона-камикадзе… В Ровеньском районе на окраине села Клименково обнаружен взрывоопасный предмет. Пострадавших и разрушений нет. Оперативными службами готовятся мероприятия по его уничтожению", - сказал глава региона.
⠀Согласно информации губернатора, в Шебекинском городском округе в поселке Поляна с беспилотника сброшено 2 взрывных устройства, также противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Села Середа и Муром подверглось атаке с помощью пяти дронов-камикадзе. Также в Муроме с беспилотника сброшено 3 взрывных устройства.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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