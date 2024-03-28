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ПСБ построит в ДНР бассейн и второй Центр уличного баскетбола

ПСБ построит в ДНР бассейн и второй Центр уличного баскетбола - РИА Новости, 28.03.2024

ПСБ построит в ДНР бассейн и второй Центр уличного баскетбола

ПСБ продолжит в Донецкой Народной Республике реализацию спортивных инициатив социального значения в рамках проекта "ПСБ – Детям", построив первый в Макеевке и... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:57

2024-03-28T12:57

2024-03-28T12:57

донецкая народная республика

петр фрадков

денис пушилин

макеевка

псб (банк псб)

промсвязьбанк

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. ПСБ продолжит в Донецкой Народной Республике реализацию спортивных инициатив социального значения в рамках проекта "ПСБ – Детям", построив первый в Макеевке и второй в ДНР Центр уличного баскетбола, а также бассейн, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков в ходе рабочей поездки в республику. "ПСБ принимает участие в социальных проектах, и, продолжая эту работу в рамках "ПСБ – Детям", мы планируем построить в Макеевке Центр уличного баскетбола и круглогодичный бассейн", – привели в пресс-службе банка слова Фрадкова на встрече с главой региона Денисом Пушилиным. Стороны обсудили вопросы финансирования и меры поддержки социальной и экономической инфраструктуры ДНР. В свою очередь, Пушилин высоко оценил деятельность ПСБ в регионе по расширению доступа жителей республики к инструментарию банковской системы Российской Федерации. По его словам, еще одно важное направление сотрудничества с ПСБ касается строительства спортивных объектов. "Это важно для жителей наших городов, районов. Это вписывается в те изменения, которые происходят у нас с учетом того, что мы полноценный субъект Российской Федерации", – цитируются в сообщении слова главы ДНР.

https://ria.ru/20231120/biznes-klaster-1910565839.html

донецкая народная республика

макеевка

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Алёна Пава

донецкая народная республика, петр фрадков, денис пушилин, макеевка, псб (банк псб), промсвязьбанк