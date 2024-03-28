https://ria.ru/20240328/basseyn-1936359267.html
ПСБ построит в ДНР бассейн и второй Центр уличного баскетбола
ПСБ построит в ДНР бассейн и второй Центр уличного баскетбола - РИА Новости, 28.03.2024
ПСБ построит в ДНР бассейн и второй Центр уличного баскетбола
ПСБ продолжит в Донецкой Народной Республике реализацию спортивных инициатив социального значения в рамках проекта "ПСБ – Детям", построив первый в Макеевке и... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:57
2024-03-28T12:57
2024-03-28T12:57
донецкая народная республика
петр фрадков
денис пушилин
макеевка
псб (банк псб)
промсвязьбанк
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. ПСБ продолжит в Донецкой Народной Республике реализацию спортивных инициатив социального значения в рамках проекта "ПСБ – Детям", построив первый в Макеевке и второй в ДНР Центр уличного баскетбола, а также бассейн, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков в ходе рабочей поездки в республику. "ПСБ принимает участие в социальных проектах, и, продолжая эту работу в рамках "ПСБ – Детям", мы планируем построить в Макеевке Центр уличного баскетбола и круглогодичный бассейн", – привели в пресс-службе банка слова Фрадкова на встрече с главой региона Денисом Пушилиным. Стороны обсудили вопросы финансирования и меры поддержки социальной и экономической инфраструктуры ДНР. В свою очередь, Пушилин высоко оценил деятельность ПСБ в регионе по расширению доступа жителей республики к инструментарию банковской системы Российской Федерации. По его словам, еще одно важное направление сотрудничества с ПСБ касается строительства спортивных объектов. "Это важно для жителей наших городов, районов. Это вписывается в те изменения, которые происходят у нас с учетом того, что мы полноценный субъект Российской Федерации", – цитируются в сообщении слова главы ДНР.
https://ria.ru/20231120/biznes-klaster-1910565839.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, петр фрадков, денис пушилин, макеевка, псб (банк псб), промсвязьбанк
Донецкая Народная Республика, Петр Фрадков, Денис Пушилин, Макеевка, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. ПСБ продолжит в Донецкой Народной Республике реализацию спортивных инициатив социального значения в рамках проекта "ПСБ – Детям", построив первый в Макеевке и второй в ДНР Центр уличного баскетбола, а также бассейн, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков в ходе рабочей поездки в республику.
"ПСБ принимает участие в социальных проектах, и, продолжая эту работу в рамках "ПСБ – Детям", мы планируем построить в Макеевке Центр уличного баскетбола и круглогодичный бассейн", – привели в пресс-службе банка слова Фрадкова на встрече с главой региона Денисом Пушилиным
.
Стороны обсудили вопросы финансирования и меры поддержки социальной и экономической инфраструктуры ДНР.
В свою очередь, Пушилин высоко оценил деятельность ПСБ в регионе по расширению доступа жителей республики к инструментарию банковской системы Российской Федерации. По его словам, еще одно важное направление сотрудничества с ПСБ касается строительства спортивных объектов.
"Это важно для жителей наших городов, районов. Это вписывается в те изменения, которые происходят у нас с учетом того, что мы полноценный субъект Российской Федерации", – цитируются в сообщении слова главы ДНР.