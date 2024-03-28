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В Москве проснулись первые насекомые - РИА Новости, 28.03.2024
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10:26 28.03.2024 (обновлено: 16:24 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/babochki-1936319961.html
В Москве проснулись первые насекомые
В Москве проснулись первые насекомые - РИА Новости, 28.03.2024
В Москве проснулись первые насекомые
Первые насекомые проснулись на природных территориях Москвы, уже заметили бабочек-крапивниц, клопов-солдатиков и божьих коровок, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T10:26
2024-03-28T16:24
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Первые насекомые проснулись на природных территориях Москвы, уже заметили бабочек-крапивниц, клопов-солдатиков и божьих коровок, сообщил РИА Новости начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин. "В Москве наступает метеорологическая весна, и животные сразу это почувствовали. Специалисты Департамента природопользования уже заметили первых беспозвоночных на природных территориях столицы: бабочек-крапивниц, клопов-солдатиков, пауков и божьих коровок", - рассказал Кунафин. Эксперт отметил, что крапивница считается первой весенней бабочкой, потому что в отличие от других видов она зимует не в виде куколки, яйца или гусеницы, а уже в виде взрослой особи. "Как и любые другие животные после спячки, бабочки ищут пищу. Весной они питаются нектаром с первых раннецветущих растений или соком деревьев: березы, клена. А потом бабочки размножаются. Те же процессы происходят и в жизни остальных беспозвоночных животных: поиск пропитания и продолжение рода", — добавил Кунафин. Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что температура воздуха в Москве в воскресенье может приблизиться к абсолютному максимуму, ожидается до плюс 17 градусов.
https://ria.ru/20240322/aisty-1934981868.html
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
В Москве проснулись первые насекомые

Эксперт: бабочки, пауки и божьи коровки проснулись в Москве

© iStock.com / Kata SinayБожья коровка
Божья коровка - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© iStock.com / Kata Sinay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Первые насекомые проснулись на природных территориях Москвы, уже заметили бабочек-крапивниц, клопов-солдатиков и божьих коровок, сообщил РИА Новости начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.
«
"В Москве наступает метеорологическая весна, и животные сразу это почувствовали. Специалисты Департамента природопользования уже заметили первых беспозвоночных на природных территориях столицы: бабочек-крапивниц, клопов-солдатиков, пауков и божьих коровок", - рассказал Кунафин.
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Эксперт отметил, что крапивница считается первой весенней бабочкой, потому что в отличие от других видов она зимует не в виде куколки, яйца или гусеницы, а уже в виде взрослой особи.
"Как и любые другие животные после спячки, бабочки ищут пищу. Весной они питаются нектаром с первых раннецветущих растений или соком деревьев: березы, клена. А потом бабочки размножаются. Те же процессы происходят и в жизни остальных беспозвоночных животных: поиск пропитания и продолжение рода", — добавил Кунафин.
Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что температура воздуха в Москве в воскресенье может приблизиться к абсолютному максимуму, ожидается до плюс 17 градусов.
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