https://ria.ru/20240328/babochki-1936319961.html

В Москве проснулись первые насекомые

В Москве проснулись первые насекомые - РИА Новости, 28.03.2024

В Москве проснулись первые насекомые

Первые насекомые проснулись на природных территориях Москвы, уже заметили бабочек-крапивниц, клопов-солдатиков и божьих коровок, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T10:26

2024-03-28T10:26

2024-03-28T16:24

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Первые насекомые проснулись на природных территориях Москвы, уже заметили бабочек-крапивниц, клопов-солдатиков и божьих коровок, сообщил РИА Новости начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин. "В Москве наступает метеорологическая весна, и животные сразу это почувствовали. Специалисты Департамента природопользования уже заметили первых беспозвоночных на природных территориях столицы: бабочек-крапивниц, клопов-солдатиков, пауков и божьих коровок", - рассказал Кунафин. Эксперт отметил, что крапивница считается первой весенней бабочкой, потому что в отличие от других видов она зимует не в виде куколки, яйца или гусеницы, а уже в виде взрослой особи. "Как и любые другие животные после спячки, бабочки ищут пищу. Весной они питаются нектаром с первых раннецветущих растений или соком деревьев: березы, клена. А потом бабочки размножаются. Те же процессы происходят и в жизни остальных беспозвоночных животных: поиск пропитания и продолжение рода", — добавил Кунафин. Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что температура воздуха в Москве в воскресенье может приблизиться к абсолютному максимуму, ожидается до плюс 17 градусов.

https://ria.ru/20240322/aisty-1934981868.html

https://ria.ru/20240225/ptitsy-1929349752.html

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общество, москва, татьяна позднякова