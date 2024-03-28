https://ria.ru/20240328/aviatsiya-1936279915.html
Путин назвал работу боевой авиации в зоне СВО отличной
Путин назвал работу боевой авиации в зоне СВО отличной - РИА Новости, 28.03.2024
Путин назвал работу боевой авиации в зоне СВО отличной
Президент России Владимир Путин оценил на отлично работу авиации в зоне спецоперации. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T00:04
2024-03-28T00:04
2024-03-28T00:59
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
торжок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900341655_651:223:3072:1585_1920x0_80_0_0_8c2a1eda860ea1ab840ff4937ce1b39a.jpg
ТОРЖОК, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил на отлично работу авиации в зоне спецоперации.Путин в Торжке встретился с военными летчиками. Главе государства задали вопрос, как он оценивает действия российской боевой авиации в ходе проведения спецоперации."Отлично. Все работают отлично. Вносят огромный вклад в достижение общей цели", - сказал президент."Летчики штурмовой авиации, я считаю, что у них очень тяжелая работа", - добавил Путин.Он отметил и работу бомбардировочной авиации.
https://ria.ru/20240328/ikony-1936283589.html
https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934943316.html
россия
торжок
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900341655_816:178:3072:1870_1920x0_80_0_0_b23fc5c3aa9a1aadd4e185b619cbe6c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, торжок
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Торжок
Путин назвал работу боевой авиации в зоне СВО отличной
Путин: боевая авиация в зоне СВО работает отлично