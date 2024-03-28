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Путин назвал работу боевой авиации в зоне СВО отличной - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:04 28.03.2024 (обновлено: 00:59 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/aviatsiya-1936279915.html
Путин назвал работу боевой авиации в зоне СВО отличной
Путин назвал работу боевой авиации в зоне СВО отличной - РИА Новости, 28.03.2024
Путин назвал работу боевой авиации в зоне СВО отличной
Президент России Владимир Путин оценил на отлично работу авиации в зоне спецоперации. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T00:04
2024-03-28T00:59
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
торжок
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ТОРЖОК, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил на отлично работу авиации в зоне спецоперации.Путин в Торжке встретился с военными летчиками. Главе государства задали вопрос, как он оценивает действия российской боевой авиации в ходе проведения спецоперации."Отлично. Все работают отлично. Вносят огромный вклад в достижение общей цели", - сказал президент."Летчики штурмовой авиации, я считаю, что у них очень тяжелая работа", - добавил Путин.Он отметил и работу бомбардировочной авиации.
https://ria.ru/20240328/ikony-1936283589.html
https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934943316.html
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владимир путин, россия, торжок
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Торжок
Путин назвал работу боевой авиации в зоне СВО отличной

Путин: боевая авиация в зоне СВО работает отлично

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости
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Самолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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ТОРЖОК, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил на отлично работу авиации в зоне спецоперации.
Путин в Торжке встретился с военными летчиками. Главе государства задали вопрос, как он оценивает действия российской боевой авиации в ходе проведения спецоперации.
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"Отлично. Все работают отлично. Вносят огромный вклад в достижение общей цели", - сказал президент.
"Летчики штурмовой авиации, я считаю, что у них очень тяжелая работа", - добавил Путин.
Он отметил и работу бомбардировочной авиации.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияТоржок
 
 
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