https://ria.ru/20240328/aviatsiya-1936279915.html

Путин назвал работу боевой авиации в зоне СВО отличной

Путин назвал работу боевой авиации в зоне СВО отличной - РИА Новости, 28.03.2024

Путин назвал работу боевой авиации в зоне СВО отличной

Президент России Владимир Путин оценил на отлично работу авиации в зоне спецоперации. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T00:04

2024-03-28T00:04

2024-03-28T00:59

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

торжок

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900341655_651:223:3072:1585_1920x0_80_0_0_8c2a1eda860ea1ab840ff4937ce1b39a.jpg

ТОРЖОК, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил на отлично работу авиации в зоне спецоперации.Путин в Торжке встретился с военными летчиками. Главе государства задали вопрос, как он оценивает действия российской боевой авиации в ходе проведения спецоперации."Отлично. Все работают отлично. Вносят огромный вклад в достижение общей цели", - сказал президент."Летчики штурмовой авиации, я считаю, что у них очень тяжелая работа", - добавил Путин.Он отметил и работу бомбардировочной авиации.

https://ria.ru/20240328/ikony-1936283589.html

https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934943316.html

россия

торжок

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, торжок