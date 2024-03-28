https://ria.ru/20240328/assanzh-1936398156.html

В Лондоне назвали условие, при котором Ассанжа не экстрадируют в США

В Лондоне назвали условие, при котором Ассанжа не экстрадируют в США - РИА Новости, 28.03.2024

В Лондоне назвали условие, при котором Ассанжа не экстрадируют в США

Власти Великобритании не будут экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты, пока существует вероятность, что там ему грозит... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T15:12

2024-03-28T15:12

2024-03-28T15:12

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сша

лондон

великобритания

джулиан ассанж

wikileaks

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Власти Великобритании не будут экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты, пока существует вероятность, что там ему грозит смертная казнь, считает член палаты лордов британского парламента от консервативной партии лорд Ричард Балф, о чем он сообщил РИА Новости. Ранее Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. Суд дал правительству США три недели на предоставление достаточных гарантий того, что в ходе судебного процесса в Соединенных Штатах журналист сможет опираться на первую поправку к конституции США (которая защищает свободу слова), что он не будет ущемлен в рамках судебного процесса из-за своего гражданства и не будет приговорен к смертной казни. Если эти гарантии не будут предоставлены, Ассанж получит разрешение на апелляцию. В случае предоставления гарантий суд вновь заслушает обе стороны процесса. "Уверен, что адвокаты Джулиана Ассанжа будут подавать апелляции так долго, как только смогут. Я убежден, что правительство Великобритании не захочет экстрадировать (Ассанжа - ред.) без четкого понимания, что не будет вынесено решение о смертной казни", - сказал собеседник агентства. Балф при этом признал, что соглашение об экстрадиции между США и Британией не лишено изъянов и накладывает неравные обязательства на Лондон по отношению к Вашингтону. "Работа Высокого суда заключается в интерпретации существующих законов, а не в выдумывании новых. Таким образом, их решение соответствует закону в том виде, в котором он есть, а не в том, в котором некоторые хотели бы его видеть", - добавил он. Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.

https://ria.ru/20240326/assanzh-1936053154.html

https://ria.ru/20240327/assanzh-1936118947.html

https://ria.ru/20240220/assanzh-1928530949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, лондон, великобритания, джулиан ассанж, wikileaks