В Лондоне назвали условие, при котором Ассанжа не экстрадируют в США
Член Палаты лордов: Британия не выдаст Ассанжа США, если ему будет грозить казнь
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Власти Великобритании не будут экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты, пока существует вероятность, что там ему грозит смертная казнь, считает член палаты лордов британского парламента от консервативной партии лорд Ричард Балф, о чем он сообщил РИА Новости.
Ранее Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. Суд дал правительству США три недели на предоставление достаточных гарантий того, что в ходе судебного процесса в Соединенных Штатах журналист сможет опираться на первую поправку к конституции США (которая защищает свободу слова), что он не будет ущемлен в рамках судебного процесса из-за своего гражданства и не будет приговорен к смертной казни. Если эти гарантии не будут предоставлены, Ассанж получит разрешение на апелляцию. В случае предоставления гарантий суд вновь заслушает обе стороны процесса.
"Уверен, что адвокаты Джулиана Ассанжа будут подавать апелляции так долго, как только смогут. Я убежден, что правительство Великобритании не захочет экстрадировать (Ассанжа - ред.) без четкого понимания, что не будет вынесено решение о смертной казни", - сказал собеседник агентства.
Балф при этом признал, что соглашение об экстрадиции между США и Британией не лишено изъянов и накладывает неравные обязательства на Лондон по отношению к Вашингтону.
"Работа Высокого суда заключается в интерпретации существующих законов, а не в выдумывании новых. Таким образом, их решение соответствует закону в том виде, в котором он есть, а не в том, в котором некоторые хотели бы его видеть", - добавил он.
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Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
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