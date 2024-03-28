https://ria.ru/20240328/armeniya-1936332649.html

МИД России обеспокоился предстоящей встречей Армении, Евросоюза и США

МИД России обеспокоился предстоящей встречей Армении, Евросоюза и США - РИА Новости, 28.03.2024

МИД России обеспокоился предстоящей встречей Армении, Евросоюза и США

Встреча Армения-ЕС-США вызывает беспокойство в России, так как в Брюсселе и Вашингтоне прямо говорят об антироссийской направленности таких мероприятий, заявила РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T11:09

2024-03-28T11:09

2024-03-28T11:09

в мире

россия

сша

мария захарова

урсула фон дер ляйен

энтони блинкен

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Встреча Армения-ЕС-США вызывает беспокойство в России, так как в Брюсселе и Вашингтоне прямо говорят об антироссийской направленности таких мероприятий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале. Ранее в Ереване сообщали, что назначенная на 5 апреля встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, госсекретаря США Энтони Блинкена и армянского премьера Никола Пашиняна не направлена против какой-либо третьей стороны. "Подобные мероприятия вызывают беспокойство в России, потому что представители США и ЕС прямо говорят нашим партнерам, что их основная направленность исключительно против России. Прямо так и говорят, открытым текстом", - написала Захарова. Она отметила, что такие встречи вызывают и беспокойство в регионе, так как нацелены не на мир между Баку и Ереваном, а на внедрение Запада с его деструктивными подходами на Южный Кавказ, создание там новых разделительных линий, принуждение стран региона следованию антироссийской повестке и разрушение их связей с Москвой. "Почему официальный Ереван делает вид, что не понимает, о чём речь, - большой вопрос. Ведь Армению на глазах всего мира превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада, которые полностью расходятся с коренными интересами армянского народа", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

https://ria.ru/20240316/armeniya-1933421280.html

россия

сша

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, мария захарова, урсула фон дер ляйен, энтони блинкен, евросоюз, еврокомиссия, армения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)