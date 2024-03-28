МИД России обеспокоился предстоящей встречей Армении, Евросоюза и США
Захарова: апрельская встреча Армении, ЕС и США вызывает беспокойство в России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Встреча Армения-ЕС-США вызывает беспокойство в России, так как в Брюсселе и Вашингтоне прямо говорят об антироссийской направленности таких мероприятий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее в Ереване сообщали, что назначенная на 5 апреля встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, госсекретаря США Энтони Блинкена и армянского премьера Никола Пашиняна не направлена против какой-либо третьей стороны.
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"Подобные мероприятия вызывают беспокойство в России, потому что представители США и ЕС прямо говорят нашим партнерам, что их основная направленность исключительно против России. Прямо так и говорят, открытым текстом", - написала Захарова.
Она отметила, что такие встречи вызывают и беспокойство в регионе, так как нацелены не на мир между Баку и Ереваном, а на внедрение Запада с его деструктивными подходами на Южный Кавказ, создание там новых разделительных линий, принуждение стран региона следованию антироссийской повестке и разрушение их связей с Москвой.
"Почему официальный Ереван делает вид, что не понимает, о чём речь, - большой вопрос. Ведь Армению на глазах всего мира превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада, которые полностью расходятся с коренными интересами армянского народа", - подчеркнула Захарова.