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МИД России обеспокоился предстоящей встречей Армении, Евросоюза и США - РИА Новости, 28.03.2024
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11:09 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/armeniya-1936332649.html
МИД России обеспокоился предстоящей встречей Армении, Евросоюза и США
МИД России обеспокоился предстоящей встречей Армении, Евросоюза и США - РИА Новости, 28.03.2024
МИД России обеспокоился предстоящей встречей Армении, Евросоюза и США
Встреча Армения-ЕС-США вызывает беспокойство в России, так как в Брюсселе и Вашингтоне прямо говорят об антироссийской направленности таких мероприятий, заявила РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T11:09
2024-03-28T11:09
в мире
россия
сша
мария захарова
урсула фон дер ляйен
энтони блинкен
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Встреча Армения-ЕС-США вызывает беспокойство в России, так как в Брюсселе и Вашингтоне прямо говорят об антироссийской направленности таких мероприятий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале. Ранее в Ереване сообщали, что назначенная на 5 апреля встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, госсекретаря США Энтони Блинкена и армянского премьера Никола Пашиняна не направлена против какой-либо третьей стороны. "Подобные мероприятия вызывают беспокойство в России, потому что представители США и ЕС прямо говорят нашим партнерам, что их основная направленность исключительно против России. Прямо так и говорят, открытым текстом", - написала Захарова. Она отметила, что такие встречи вызывают и беспокойство в регионе, так как нацелены не на мир между Баку и Ереваном, а на внедрение Запада с его деструктивными подходами на Южный Кавказ, создание там новых разделительных линий, принуждение стран региона следованию антироссийской повестке и разрушение их связей с Москвой. "Почему официальный Ереван делает вид, что не понимает, о чём речь, - большой вопрос. Ведь Армению на глазах всего мира превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада, которые полностью расходятся с коренными интересами армянского народа", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
https://ria.ru/20240316/armeniya-1933421280.html
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в мире, россия, сша, мария захарова, урсула фон дер ляйен, энтони блинкен, евросоюз, еврокомиссия, армения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, Мария Захарова, Урсула фон дер Ляйен, Энтони Блинкен, Евросоюз, Еврокомиссия, Армения, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России обеспокоился предстоящей встречей Армении, Евросоюза и США

Захарова: апрельская встреча Армении, ЕС и США вызывает беспокойство в России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Встреча Армения-ЕС-США вызывает беспокойство в России, так как в Брюсселе и Вашингтоне прямо говорят об антироссийской направленности таких мероприятий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее в Ереване сообщали, что назначенная на 5 апреля встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, госсекретаря США Энтони Блинкена и армянского премьера Никола Пашиняна не направлена против какой-либо третьей стороны.
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"Подобные мероприятия вызывают беспокойство в России, потому что представители США и ЕС прямо говорят нашим партнерам, что их основная направленность исключительно против России. Прямо так и говорят, открытым текстом", - написала Захарова.
Она отметила, что такие встречи вызывают и беспокойство в регионе, так как нацелены не на мир между Баку и Ереваном, а на внедрение Запада с его деструктивными подходами на Южный Кавказ, создание там новых разделительных линий, принуждение стран региона следованию антироссийской повестке и разрушение их связей с Москвой.
"Почему официальный Ереван делает вид, что не понимает, о чём речь, - большой вопрос. Ведь Армению на глазах всего мира превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада, которые полностью расходятся с коренными интересами армянского народа", - подчеркнула Захарова.
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В миреРоссияСШАМария ЗахароваУрсула фон дер ЛяйенЭнтони БлинкенЕвросоюзЕврокомиссияАрменияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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