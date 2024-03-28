https://ria.ru/20240328/arest-1936441800.html

Под Псковом арестовали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочки

Под Псковом арестовали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочки - РИА Новости, 28.03.2024

Под Псковом арестовали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочки

Жителю деревни в Псковской области предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки, он арестован, сообщило региональное следственное... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T17:30

2024-03-28T17:30

2024-03-28T17:30

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псковская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Жителю деревни в Псковской области предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки, он арестован, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Ранее в феврале ведомство сообщало, что тело одиннадцатилетней девочки, которая пропала 1 января, найдено в окрестностях деревни Полоное Порховского района, где она жила. В среду СУСК РФ по Псковской области сообщило о задержании подозреваемого, которым оказался 24-летний местный житель. По предварительным данным, 1 января он в нетрезвом виде встретил девочку, с которой раньше был знаком, убил ее, "скрыл след преступления" и покинул деревню. Как уточняет областное следственное управление, фигурант после встречи с девочкой пошел вместе с ней в заброшенное здание, где изнасиловал и задушил ребенка. "Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел... 24-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "в", "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней, заведомо для виновного находящейся в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием), пунктом "б" части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование малолетней)", – говорится в сообщении. Обвиняемый заключен под стражу.

https://ria.ru/20240327/pedofil-1936161368.html

https://ria.ru/20240328/ubiystvo-1936432519.html

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происшествия, россия, псковская область, псков, следственный комитет россии (ск рф)