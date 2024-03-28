https://ria.ru/20240328/arest-1936416057.html

Второй обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе" обжаловал решение об аресте

Второй обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе" обжаловал решение об аресте - РИА Новости, 28.03.2024

Второй обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе" обжаловал решение об аресте

Исроил Исломов, обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе", вслед за сыном Аминчоном обжаловал свой арест, сообщили РИА Новости в Басманном суде. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T16:01

2024-03-28T16:01

2024-03-28T20:04

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

басманный суд г. москвы

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Исроил Исломов, обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе", вслед за сыном Аминчоном обжаловал свой арест, сообщили РИА Новости в Басманном суде."В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Исроилу меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник агентства.Всего Басманный суд Москвы арестовал по делу восемь человек.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.

https://ria.ru/20240327/dom-1936088085.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

происшествия, крокус сити холл, московская область (подмосковье), басманный суд г. москвы