https://ria.ru/20240328/arest-1936416057.html
Второй обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе" обжаловал решение об аресте
Второй обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе" обжаловал решение об аресте - РИА Новости, 28.03.2024
Второй обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе" обжаловал решение об аресте
Исроил Исломов, обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе", вслед за сыном Аминчоном обжаловал свой арест, сообщили РИА Новости в Басманном суде. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T16:01
2024-03-28T16:01
2024-03-28T20:04
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
крокус сити холл
московская область (подмосковье)
басманный суд г. москвы
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Исроил Исломов, обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе", вслед за сыном Аминчоном обжаловал свой арест, сообщили РИА Новости в Басманном суде."В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Исроилу меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник агентства.Всего Басманный суд Москвы арестовал по делу восемь человек.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
https://ria.ru/20240327/dom-1936088085.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, крокус сити холл, московская область (подмосковье), басманный суд г. москвы
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Крокус Сити Холл, Московская область (Подмосковье), Басманный суд г. Москвы
Второй обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе" обжаловал решение об аресте
Исроил Исломов обжаловал постановление суда об аресте после теракта в "Крокусе"