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Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест - РИА Новости, 28.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:22 28.03.2024 (обновлено: 16:11 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/arest-1936365731.html
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест - РИА Новости, 28.03.2024
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест
Аминчон Исломов, обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе", первым среди фигурантов обжаловал свой арест, сообщили РИА Новости в Басманном суде. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T13:22
2024-03-28T16:11
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
крокус сити холл
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крокус
красногорск
брянская область
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Аминчон Исломов, обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе", первым среди фигурантов обжаловал свой арест, сообщили РИА Новости в Басманном суде."В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Аминчону меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник агентства.Всего Басманный суд Москвы арестовал по делу восемь человек.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших при теракте, в котором указаны 143 фамилии. По последним данным, пострадали 182 человека. Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
https://ria.ru/20240328/terakt-1936355990.html
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происшествия, москва, крокус сити холл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус, красногорск, брянская область
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Крокус Сити Холл, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крокус, Красногорск, Брянская область
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест

Исломов первым из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Аминчон Исломов, обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе", первым среди фигурантов обжаловал свой арест, сообщили РИА Новости в Басманном суде.
"В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Аминчону меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник агентства.
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В Кремле ответили на вопрос о версиях в деле по теракту в "Крокусе"
Вчера, 12:43
Всего Басманный суд Москвы арестовал по делу восемь человек.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших при теракте, в котором указаны 143 фамилии. По последним данным, пострадали 182 человека. Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
Спецтехника у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели
26 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваКрокус Сити ХоллМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрокусКрасногорскБрянская область
 
 
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