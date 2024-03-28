https://ria.ru/20240328/arest-1936365731.html

Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест

Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест - РИА Новости, 28.03.2024

Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест

Аминчон Исломов, обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе", первым среди фигурантов обжаловал свой арест, сообщили РИА Новости в Басманном суде. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T13:22

2024-03-28T13:22

2024-03-28T16:11

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

крокус сити холл

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крокус

красногорск

брянская область

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Аминчон Исломов, обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе", первым среди фигурантов обжаловал свой арест, сообщили РИА Новости в Басманном суде."В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Аминчону меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник агентства.Всего Басманный суд Москвы арестовал по делу восемь человек.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших при теракте, в котором указаны 143 фамилии. По последним данным, пострадали 182 человека. Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.

https://ria.ru/20240328/terakt-1936355990.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

москва

красногорск

брянская область

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происшествия, москва, крокус сити холл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус, красногорск, брянская область