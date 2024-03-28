https://ria.ru/20240328/arest-1936365569.html
В Магадане задержали главу Северо-Восточного управления Росавиации
В Магадане задержали главу Северо-Восточного управления Росавиации - РИА Новости, 28.03.2024
В Магадане задержали главу Северо-Восточного управления Росавиации
Следователи в Магадане предъявили обвинение в присвоении денег подчиненных и превышении служебных полномочий руководителю Северо-Восточного межрегионального... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T13:22
2024-03-28T13:22
2024-03-28T13:22
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МАГАДАН, 28 мар - РИА Новости. Следователи в Магадане предъявили обвинение в присвоении денег подчиненных и превышении служебных полномочий руководителю Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации, он задержан, сообщило в четверг СУСК России по региону. "Следствием по материалам региональных управлений МВД и ФСБ России установлено, что с января 2022 года по декабрь 2023 года руководитель СВ МТУ Росавиации под различными предлогами систематически давал подчиненным указания о передаче ему части или полностью выплачиваемых в повышенном объеме премий. Размер незаконного обогащения фигуранта составил более 1 миллиона рублей", - сообщает ведомство. По данным следствия, также обвиняемый присвоил деньги предприятия, предоставляя авансовые отчеты, содержащие недостоверные сведения о завышенной стоимости понесенных командировочных расходов по оплате проживания в гостинице, создавая видимость расходования выданных ему авансов. "В настоящее время судом рассматривается ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении следственного управления. Уточняется, что фигуранту предъявлено обвинение в совершении пяти эпизодов преступлений по статьям "Присвоение, совершенное с использованием служебного положения" и "Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности".
https://ria.ru/20240326/korruptsiya-1935873041.html
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происшествия, жкх, россия, магадан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, ЖКХ, Россия, Магадан, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Магадане задержали главу Северо-Восточного управления Росавиации
В Магадане задержали чиновника из Росавиации за присвоение денег подчиненных
МАГАДАН, 28 мар - РИА Новости. Следователи в Магадане предъявили обвинение в присвоении денег подчиненных и превышении служебных полномочий руководителю Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации, он задержан, сообщило в четверг СУСК России по региону.
«
"Следствием по материалам региональных управлений МВД и ФСБ России установлено, что с января 2022 года по декабрь 2023 года руководитель СВ МТУ Росавиации под различными предлогами систематически давал подчиненным указания о передаче ему части или полностью выплачиваемых в повышенном объеме премий. Размер незаконного обогащения фигуранта составил более 1 миллиона рублей", - сообщает ведомство.
По данным следствия, также обвиняемый присвоил деньги предприятия, предоставляя авансовые отчеты, содержащие недостоверные сведения о завышенной стоимости понесенных командировочных расходов по оплате проживания в гостинице, создавая видимость расходования выданных ему авансов.
"В настоящее время судом рассматривается ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении следственного управления.
Уточняется, что фигуранту предъявлено обвинение в совершении пяти эпизодов преступлений по статьям "Присвоение, совершенное с использованием служебного положения" и "Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности".