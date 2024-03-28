https://ria.ru/20240328/arest-1936365569.html

В Магадане задержали главу Северо-Восточного управления Росавиации

В Магадане задержали главу Северо-Восточного управления Росавиации - РИА Новости, 28.03.2024

В Магадане задержали главу Северо-Восточного управления Росавиации

Следователи в Магадане предъявили обвинение в присвоении денег подчиненных и превышении служебных полномочий руководителю Северо-Восточного межрегионального... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T13:22

2024-03-28T13:22

2024-03-28T13:22

происшествия

жкх

россия

магадан

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292677_0:236:2943:1891_1920x0_80_0_0_8c55721da471e95e85cd4c110c0911de.jpg

МАГАДАН, 28 мар - РИА Новости. Следователи в Магадане предъявили обвинение в присвоении денег подчиненных и превышении служебных полномочий руководителю Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации, он задержан, сообщило в четверг СУСК России по региону. "Следствием по материалам региональных управлений МВД и ФСБ России установлено, что с января 2022 года по декабрь 2023 года руководитель СВ МТУ Росавиации под различными предлогами систематически давал подчиненным указания о передаче ему части или полностью выплачиваемых в повышенном объеме премий. Размер незаконного обогащения фигуранта составил более 1 миллиона рублей", - сообщает ведомство. По данным следствия, также обвиняемый присвоил деньги предприятия, предоставляя авансовые отчеты, содержащие недостоверные сведения о завышенной стоимости понесенных командировочных расходов по оплате проживания в гостинице, создавая видимость расходования выданных ему авансов. "В настоящее время судом рассматривается ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении следственного управления. Уточняется, что фигуранту предъявлено обвинение в совершении пяти эпизодов преступлений по статьям "Присвоение, совершенное с использованием служебного положения" и "Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности".

https://ria.ru/20240326/korruptsiya-1935873041.html

https://ria.ru/20231030/prigovor-1906237146.html

россия

магадан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, россия, магадан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)