Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае задержали аферистов, вымогавших деньги у бизнесменов - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/arest-1936327707.html
В Красноярском крае задержали аферистов, вымогавших деньги у бизнесменов
В Красноярском крае задержали аферистов, вымогавших деньги у бизнесменов - РИА Новости, 28.03.2024
В Красноярском крае задержали аферистов, вымогавших деньги у бизнесменов
Полицейские в Красноярском крае задержали четырех аферистов, которые занимались вымогательством у бизнесменов, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T10:55
2024-03-28T10:55
происшествия
россия
красноярский край
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Полицейские в Красноярском крае задержали четырех аферистов, которые занимались вымогательством у бизнесменов, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, в ноябре 2022 года руководитель предприятия по торговле котельным оборудованием обратилась к знакомому с просьбой помочь найти бывшего генерального директора её организации для урегулирования оставшихся финансовых вопросов. За это предложила 680 тысяч рублей. "Мужчина согласился, однако вместо начала поисков пришел с двумя сообщниками в офис к заказчице и потребовал еще 4,2 миллиона рублей. В случае отказа злоумышленники угрожали применить физическую силу в отношении всей семьи", - написала представитель МВД в своем телеграм-канале. Волк отметила, что женщину заставили написать "расписку о долговых обязательствах". Она обратилась в полицию, и выяснилось, что "в августе 2022 года этот же фигурант с другим знакомым под предлогом возврата долга заставил передать в свое пользование иномарку коммерсанта из Минусинска". Полицейские "при силовой поддержке Росгвардии задержали четырех подозреваемых", добавила Волк. Возбуждены уголовные дела по статьям 159 (мошенничество) и 163 (вымогательство) УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.
https://ria.ru/20230928/mvd-1899092919.html
https://ria.ru/20240201/goldman-1924737849.html
россия
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, красноярский край, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Красноярский край, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Красноярском крае задержали аферистов, вымогавших деньги у бизнесменов

МВД задержало четырех аферистов, вымогавших деньги у красноярских бизнесменов

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Полицейские в Красноярском крае задержали четырех аферистов, которые занимались вымогательством у бизнесменов, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, в ноябре 2022 года руководитель предприятия по торговле котельным оборудованием обратилась к знакомому с просьбой помочь найти бывшего генерального директора её организации для урегулирования оставшихся финансовых вопросов. За это предложила 680 тысяч рублей.
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
В Подмосковье задержали двух аферистов-силовиков
28 сентября 2023, 08:50
"Мужчина согласился, однако вместо начала поисков пришел с двумя сообщниками в офис к заказчице и потребовал еще 4,2 миллиона рублей. В случае отказа злоумышленники угрожали применить физическую силу в отношении всей семьи", - написала представитель МВД в своем телеграм-канале.
Волк отметила, что женщину заставили написать "расписку о долговых обязательствах". Она обратилась в полицию, и выяснилось, что "в августе 2022 года этот же фигурант с другим знакомым под предлогом возврата долга заставил передать в свое пользование иномарку коммерсанта из Минусинска".
Полицейские "при силовой поддержке Росгвардии задержали четырех подозреваемых", добавила Волк.
Возбуждены уголовные дела по статьям 159 (мошенничество) и 163 (вымогательство) УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.
Роман Гольдман - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
На экс-депутата Гольдмана завели второе уголовное дело
1 февраля, 10:25
 
ПроисшествияРоссияКрасноярский крайИрина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала