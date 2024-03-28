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В Красноярском крае задержали аферистов, вымогавших деньги у бизнесменов
В Красноярском крае задержали аферистов, вымогавших деньги у бизнесменов - РИА Новости, 28.03.2024
В Красноярском крае задержали аферистов, вымогавших деньги у бизнесменов
Полицейские в Красноярском крае задержали четырех аферистов, которые занимались вымогательством у бизнесменов, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T10:55
2024-03-28T10:55
2024-03-28T10:55
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красноярский край
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Полицейские в Красноярском крае задержали четырех аферистов, которые занимались вымогательством у бизнесменов, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, в ноябре 2022 года руководитель предприятия по торговле котельным оборудованием обратилась к знакомому с просьбой помочь найти бывшего генерального директора её организации для урегулирования оставшихся финансовых вопросов. За это предложила 680 тысяч рублей. "Мужчина согласился, однако вместо начала поисков пришел с двумя сообщниками в офис к заказчице и потребовал еще 4,2 миллиона рублей. В случае отказа злоумышленники угрожали применить физическую силу в отношении всей семьи", - написала представитель МВД в своем телеграм-канале. Волк отметила, что женщину заставили написать "расписку о долговых обязательствах". Она обратилась в полицию, и выяснилось, что "в августе 2022 года этот же фигурант с другим знакомым под предлогом возврата долга заставил передать в свое пользование иномарку коммерсанта из Минусинска". Полицейские "при силовой поддержке Росгвардии задержали четырех подозреваемых", добавила Волк. Возбуждены уголовные дела по статьям 159 (мошенничество) и 163 (вымогательство) УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.
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происшествия, россия, красноярский край, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Красноярский край, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Красноярском крае задержали аферистов, вымогавших деньги у бизнесменов
МВД задержало четырех аферистов, вымогавших деньги у красноярских бизнесменов
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Полицейские в Красноярском крае задержали четырех аферистов, которые занимались вымогательством у бизнесменов, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, в ноябре 2022 года руководитель предприятия по торговле котельным оборудованием обратилась к знакомому с просьбой помочь найти бывшего генерального директора её организации для урегулирования оставшихся финансовых вопросов. За это предложила 680 тысяч рублей.
"Мужчина согласился, однако вместо начала поисков пришел с двумя сообщниками в офис к заказчице и потребовал еще 4,2 миллиона рублей. В случае отказа злоумышленники угрожали применить физическую силу в отношении всей семьи", - написала представитель МВД в своем телеграм-канале.
Волк отметила, что женщину заставили написать "расписку о долговых обязательствах". Она обратилась в полицию, и выяснилось, что "в августе 2022 года этот же фигурант с другим знакомым под предлогом возврата долга заставил передать в свое пользование иномарку коммерсанта из Минусинска".
Полицейские "при силовой поддержке Росгвардии
задержали четырех подозреваемых", добавила Волк.
Возбуждены уголовные дела по статьям 159 (мошенничество) и 163 (вымогательство) УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.