https://ria.ru/20240328/anglikanskiy-1936457075.html

В РПЦ обсудили работу англиканского прихода Москвы

В РПЦ обсудили работу англиканского прихода Москвы - РИА Новости, 28.03.2024

В РПЦ обсудили работу англиканского прихода Москвы

Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) обсудил с архидиаконом Востока, Германии и РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T18:29

2024-03-28T18:29

2024-03-28T18:29

религия

москва

германия

россия

елизавета ii

борис ельцин

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) обсудил с архидиаконом Востока, Германии и Северной Европы епархии Европы Англиканской церкви Лесли Натаниэлем вопросы работы англиканского прихода в Москве, сообщает ОВЦС."28 марта 2024 года председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний встретился с архидиаконом Востока, Германии и Северной Европы епархии Европы Лесли Натаниэлем, посещающим Москву с пастырским визитом… Стороны обсудили вопросы текущего взаимодействия, в том числе, связанные с функционированием англиканского прихода святого Андрея в Москве", – говорится в сообщении.Приход святого Андрея – единственный в Москве приход Церкви Англии. В 1994 году королева Елизавета II единственный раз приезжала в Россию и посетила храм вместе с принцем Филиппом. По ее личной просьбе президент РФ Борис Ельцин после визита передал здание церкви англиканской общине, до этого 30 лет в нем располагалась фирма "Мелодия".С сентября 2017 года в приходе настоятельствует Малкольм Роджерс, который прибыл в Москву после того, как занимал пост настоятеля собора Святого Эдмунда в Бери. Вместе с женой он также служил в Санкт-Петербурге в начале 1990-х годов.

https://ria.ru/20240327/rpts-1936224903.html

москва

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Никита Бизин

москва, германия, россия, елизавета ii, борис ельцин, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, религия