В РПЦ обсудили работу англиканского прихода Москвы
В РПЦ обсудили с эмиссаром Церкви Англии англиканский приход Москвы
© РИА Новости / Игорь Палкин | Перейти в медиабанкЗдание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) обсудил с архидиаконом Востока, Германии и Северной Европы епархии Европы Англиканской церкви Лесли Натаниэлем вопросы работы англиканского прихода в Москве, сообщает ОВЦС.
"28 марта 2024 года председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний встретился с архидиаконом Востока, Германии и Северной Европы епархии Европы Лесли Натаниэлем, посещающим Москву с пастырским визитом… Стороны обсудили вопросы текущего взаимодействия, в том числе, связанные с функционированием англиканского прихода святого Андрея в Москве", – говорится в сообщении.
Приход святого Андрея – единственный в Москве приход Церкви Англии. В 1994 году королева Елизавета II единственный раз приезжала в Россию и посетила храм вместе с принцем Филиппом. По ее личной просьбе президент РФ Борис Ельцин после визита передал здание церкви англиканской общине, до этого 30 лет в нем располагалась фирма "Мелодия".
С сентября 2017 года в приходе настоятельствует Малкольм Роджерс, который прибыл в Москву после того, как занимал пост настоятеля собора Святого Эдмунда в Бери. Вместе с женой он также служил в Санкт-Петербурге в начале 1990-х годов.
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