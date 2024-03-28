https://ria.ru/20240328/almazy-1936294649.html

Индия нарастила закупки российских алмазов до максимума с прошлого года

Индия нарастила закупки российских алмазов до максимума с прошлого года - РИА Новости, 28.03.2024

Индия нарастила закупки российских алмазов до максимума с прошлого года

Индия в первом месяце текущего года нарастила закупки российских алмазов до максимума с сентября прошлого года в 79 миллионов долларов, в годовом выражении рост РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T06:08

2024-03-28T06:08

2024-03-28T06:08

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Индия в первом месяце текущего года нарастила закупки российских алмазов до максимума с сентября прошлого года в 79 миллионов долларов, в годовом выражении рост составил 28%, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности. В сентябре импорт алмазов из России достигал 112 миллионов долларов. Главным источником алмазов для Индии в январе оставались ОАЭ - импорт оттуда вырос в 1,5 раза, до 772 миллионов долларов. На втором месте были США, при этом индийский импорт из страны снизился в 1,4 раза - до 194 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкает Бельгия с поставками на 138 миллионов долларов против 169 миллионов годом ранее. Четвертым стал Гонконг, который увеличил экспорт в Индию в 1,7 раза - до 137 миллионов долларов. Пятой осталась Россия. Сильнее всего экспорт алмазов в Индию в начале года нарастила Канада - она поставила их на 71 миллион долларов, при этом год назад объем продаж составлял лишь 190 тысяч долларов. В 27 раз увеличила экспорт Швейцария (27 миллионов долларов), а в 19 раз - Британия (4 миллиона долларов).

https://ria.ru/20240315/embargo-1933095357.html

https://ria.ru/20240325/sanktsii-1935723603.html

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экономика, индия, россия, оаэ