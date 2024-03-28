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Умер актер из сериала "Молодежка" - РИА Новости, 28.03.2024
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06:33 28.03.2024 (обновлено: 06:52 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/akter-1936295318.html
Умер актер из сериала "Молодежка"
Умер актер из сериала "Молодежка" - РИА Новости, 28.03.2024
Умер актер из сериала "Молодежка"
Заслуженный работник культуры России, актер и продюсер Юрий Ваксман скончался на 63-м году жизни, об этом сообщается на странице Ярославского театра юного... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T06:33
2024-03-28T06:52
россия
ярославль
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Заслуженный работник культуры России, актер и продюсер Юрий Ваксман скончался на 63-м году жизни, об этом сообщается на странице Ярославского театра юного зрителя во "ВКонтакте"."Ночью стало известно, что сегодня в возрасте 62 лет от нас ушел Юрий Михайлович Ваксман – легенда ярославского театра и кино", — говорится в некрологе.Актер родился в 1961 году в Тирасполе, учился в Воронежском театральном институте. После обучения работал в Ярославском ТЮЗ с 1984 по 1992 год. Позднее выступил сооснователем Ярославского камерного театра и основателем кинокомпании "Ярсинема".Ваксман исполнил более 100 ролей в театре и в кино, включая роль Николая Гросмана в сериале "Молодежка".
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россия, ярославль
Россия, Ярославль
Умер актер из сериала "Молодежка"

Актер и режиссер Юрий Ваксман умер в 62 года

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПоминальная свеча
Поминальная свеча - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Заслуженный работник культуры России, актер и продюсер Юрий Ваксман скончался на 63-м году жизни, об этом сообщается на странице Ярославского театра юного зрителя во "ВКонтакте".
«
"Ночью стало известно, что сегодня в возрасте 62 лет от нас ушел Юрий Михайлович Ваксман – легенда ярославского театра и кино", — говорится в некрологе.
Актер родился в 1961 году в Тирасполе, учился в Воронежском театральном институте. После обучения работал в Ярославском ТЮЗ с 1984 по 1992 год. Позднее выступил сооснователем Ярославского камерного театра и основателем кинокомпании "Ярсинема".
Ваксман исполнил более 100 ролей в театре и в кино, включая роль Николая Гросмана в сериале "Молодежка".
 
РоссияЯрославль
 
 
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