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"Талибан"*: в Афганистане не осталось центров подготовки террористов ИГ** - РИА Новости, 28.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:21 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/afganistan-1936382245.html
"Талибан"*: в Афганистане не осталось центров подготовки террористов ИГ**
"Талибан"*: в Афганистане не осталось центров подготовки террористов ИГ** - РИА Новости, 28.03.2024
"Талибан"*: в Афганистане не осталось центров подготовки террористов ИГ**
Террористы "Исламского государства" (ИГ**) вывели свои центры подготовки и вербовки за пределы Афганистана, в стране их не осталось, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:21
2024-03-28T14:21
теракт в "крокус сити холле"
в мире
афганистан
россия
московская область (подмосковье)
сухейль шахин
талибан
крокус сити холл
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Террористы "Исламского государства" (ИГ**) вывели свои центры подготовки и вербовки за пределы Афганистана, в стране их не осталось, заявил РИА Новости глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин, комментируя сообщения о причастности афганского крыла ИГ* "Вилаят Хорасан" к теракту в "Крокус сити холле" в Подмосковье. Как сообщил РИА Новости ранее источник, знакомый с ситуацией, совершившие теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье были завербованы через Telegram-канал "Голос Хорасана", который принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ**. По его словам, канал, который на данный момент удален, управлялся из Афганистана террористами "Вилаята Хорасан". "На данный момент мы уничтожили ИГ** на территории Афганистана. Раньше, во время оккупации, они присутствовали в восточной и северной частях Афганистана", - сказал Шахин. По его словам, в борьбе с группировкой "Талибан"* потерял более двух тысяч бойцов. "Но теперь, после обретения независимости, мы уничтожили их в этих районах, их там больше нет. В Афганистане нет ни центров подготовки, ни центров вербовки, ни центров сбора средств. Они скрываются и вывели свои центры за пределы Афганистана", - сказал представитель талибов.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН** Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240327/terakt-1936270949.html
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в мире, афганистан, россия, московская область (подмосковье), сухейль шахин, талибан, крокус сити холл, исламское государство*
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Афганистан, Россия, Московская область (Подмосковье), Сухейль Шахин, Талибан, Крокус Сити Холл, Исламское государство*
"Талибан"*: в Афганистане не осталось центров подготовки террористов ИГ**

"Талибан": ИГ вывело центры подготовки и вербовки террористов из Афганистана

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАфганистан
Афганистан - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Террористы "Исламского государства" (ИГ**) вывели свои центры подготовки и вербовки за пределы Афганистана, в стране их не осталось, заявил РИА Новости глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин, комментируя сообщения о причастности афганского крыла ИГ* "Вилаят Хорасан" к теракту в "Крокус сити холле" в Подмосковье.
Как сообщил РИА Новости ранее источник, знакомый с ситуацией, совершившие теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье были завербованы через Telegram-канал "Голос Хорасана", который принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ**. По его словам, канал, который на данный момент удален, управлялся из Афганистана террористами "Вилаята Хорасан".
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Источник рассказал, как вербовали террористов, напавших на "Крокус"
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"На данный момент мы уничтожили ИГ** на территории Афганистана. Раньше, во время оккупации, они присутствовали в восточной и северной частях Афганистана", - сказал Шахин.
По его словам, в борьбе с группировкой "Талибан"* потерял более двух тысяч бойцов.
"Но теперь, после обретения независимости, мы уничтожили их в этих районах, их там больше нет. В Афганистане нет ни центров подготовки, ни центров вербовки, ни центров сбора средств. Они скрываются и вывели свои центры за пределы Афганистана", - сказал представитель талибов.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН
** Террористическая организация, запрещенная в России
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Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреАфганистанРоссияМосковская область (Подмосковье)Сухейль ШахинТалибанКрокус Сити ХоллИсламское государство*
 
 
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