https://ria.ru/20240328/afganistan-1936382245.html

"Талибан"*: в Афганистане не осталось центров подготовки террористов ИГ**

"Талибан"*: в Афганистане не осталось центров подготовки террористов ИГ** - РИА Новости, 28.03.2024

"Талибан"*: в Афганистане не осталось центров подготовки террористов ИГ**

Террористы "Исламского государства" (ИГ**) вывели свои центры подготовки и вербовки за пределы Афганистана, в стране их не осталось, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:21

2024-03-28T14:21

2024-03-28T14:21

теракт в "крокус сити холле"

в мире

афганистан

россия

московская область (подмосковье)

сухейль шахин

талибан

крокус сити холл

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Террористы "Исламского государства" (ИГ**) вывели свои центры подготовки и вербовки за пределы Афганистана, в стране их не осталось, заявил РИА Новости глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин, комментируя сообщения о причастности афганского крыла ИГ* "Вилаят Хорасан" к теракту в "Крокус сити холле" в Подмосковье. Как сообщил РИА Новости ранее источник, знакомый с ситуацией, совершившие теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье были завербованы через Telegram-канал "Голос Хорасана", который принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ**. По его словам, канал, который на данный момент удален, управлялся из Афганистана террористами "Вилаята Хорасан". "На данный момент мы уничтожили ИГ** на территории Афганистана. Раньше, во время оккупации, они присутствовали в восточной и северной частях Афганистана", - сказал Шахин. По его словам, в борьбе с группировкой "Талибан"* потерял более двух тысяч бойцов. "Но теперь, после обретения независимости, мы уничтожили их в этих районах, их там больше нет. В Афганистане нет ни центров подготовки, ни центров вербовки, ни центров сбора средств. Они скрываются и вывели свои центры за пределы Афганистана", - сказал представитель талибов.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН** Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240327/terakt-1936270949.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

афганистан

россия

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, афганистан, россия, московская область (подмосковье), сухейль шахин, талибан, крокус сити холл, исламское государство*