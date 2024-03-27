Сальдо заявил, что у Зеленского был шанс выбраться из ловушки
Сальдо: Зеленский мог выбраться из ловушки, проиграв выборы
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что у Владимира Зеленского был шанс выбраться из ловушки, в которую тот сам себя загнал, для этого нужно было назначить выборы и проиграть на них.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая.
"У Зеленского был шанс выбраться из ловушки, в которую он сам себя загнал — назначить выборы и проиграть на них. Но он слишком упился властью и ложным ощущением собственного величия. Теперь у него нет выхода", - сказал Сальдо РИА Новости.
По его словам, вскоре Зеленский станет фактически военным диктатором Украины — не легитимным даже по украинским собственным законам и не получившим мандат доверия от избирателей.
"Позор и ненависть народа на века ему обеспечены на 100%", - подчеркнул губернатор.
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24 марта, 08:00