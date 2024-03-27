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Сальдо заявил, что у Зеленского был шанс выбраться из ловушки - РИА Новости, 27.03.2024
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10:00 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/zelenskiy-1936099509.html
Сальдо заявил, что у Зеленского был шанс выбраться из ловушки
Сальдо заявил, что у Зеленского был шанс выбраться из ловушки - РИА Новости, 27.03.2024
Сальдо заявил, что у Зеленского был шанс выбраться из ловушки
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что у Владимира Зеленского был шанс выбраться из ловушки, в которую тот сам себя загнал, для... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T10:00
2024-03-27T10:00
в мире
украина
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что у Владимира Зеленского был шанс выбраться из ловушки, в которую тот сам себя загнал, для этого нужно было назначить выборы и проиграть на них. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая. "У Зеленского был шанс выбраться из ловушки, в которую он сам себя загнал — назначить выборы и проиграть на них. Но он слишком упился властью и ложным ощущением собственного величия. Теперь у него нет выхода", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, вскоре Зеленский станет фактически военным диктатором Украины — не легитимным даже по украинским собственным законам и не получившим мандат доверия от избирателей. "Позор и ненависть народа на века ему обеспечены на 100%", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240326/zelenskiy-1935975083.html
https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html
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в мире, украина, владимир зеленский, владимир сальдо, николай азаров (политик)
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Сальдо, Николай Азаров (политик)
Сальдо заявил, что у Зеленского был шанс выбраться из ловушки

Сальдо: Зеленский мог выбраться из ловушки, проиграв выборы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что у Владимира Зеленского был шанс выбраться из ловушки, в которую тот сам себя загнал, для этого нужно было назначить выборы и проиграть на них.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
"Оправданий нет". На Западе сделали шокирующее заявление о Зеленском
26 марта, 17:23
"У Зеленского был шанс выбраться из ловушки, в которую он сам себя загнал — назначить выборы и проиграть на них. Но он слишком упился властью и ложным ощущением собственного величия. Теперь у него нет выхода", - сказал Сальдо РИА Новости.
По его словам, вскоре Зеленский станет фактически военным диктатором Украины — не легитимным даже по украинским собственным законам и не получившим мандат доверия от избирателей.
"Позор и ненависть народа на века ему обеспечены на 100%", - подчеркнул губернатор.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
"Осталось недолго". Зеленский лишился важной поддержки
24 марта, 08:00
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир СальдоНиколай Азаров (политик)
 
 
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