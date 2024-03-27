https://ria.ru/20240327/zelenskiy-1936099509.html

Сальдо заявил, что у Зеленского был шанс выбраться из ловушки

Сальдо заявил, что у Зеленского был шанс выбраться из ловушки - РИА Новости, 27.03.2024

Сальдо заявил, что у Зеленского был шанс выбраться из ловушки

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что у Владимира Зеленского был шанс выбраться из ловушки, в которую тот сам себя загнал, для... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T10:00

2024-03-27T10:00

2024-03-27T10:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что у Владимира Зеленского был шанс выбраться из ловушки, в которую тот сам себя загнал, для этого нужно было назначить выборы и проиграть на них. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая. "У Зеленского был шанс выбраться из ловушки, в которую он сам себя загнал — назначить выборы и проиграть на них. Но он слишком упился властью и ложным ощущением собственного величия. Теперь у него нет выхода", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, вскоре Зеленский станет фактически военным диктатором Украины — не легитимным даже по украинским собственным законам и не получившим мандат доверия от избирателей. "Позор и ненависть народа на века ему обеспечены на 100%", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240326/zelenskiy-1935975083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир зеленский, владимир сальдо, николай азаров (политик)