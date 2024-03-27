https://ria.ru/20240327/zapad-1936105682.html

Россия не забудет смены риторики Запада о теракте, заявила Захарова

Россия не забудет смены риторики Запада о теракте, заявила Захарова - РИА Новости, 27.03.2024

Россия не забудет смены риторики Запада о теракте, заявила Захарова

Россия не забудет, как Запад под давлением мирового большинства менял свою позицию по теракту в "Крокус Сити Холле", заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T10:38

2024-03-27T10:38

2024-03-27T15:28

теракт в "крокус сити холле"

мария захарова

политика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825428484_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1837846d78e769b857472c19de568755.jpg

МИНСК, 27 мар — РИА Новости. Россия не забудет, как Запад под давлением мирового большинства менял свою позицию по теракту в "Крокус Сити Холле", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы будем помнить, как западные страны меняли свою позицию от слов о том, что они как бы опечалены, до слов, когда мировое большинство вынудило их говорить словами настоящими, когда они срочно за ночь начали переписывать свои заявления, присылать ноты дипломатические, оставлять записи совершенно другого качества. Мы тоже это запомним", — сказала она телеканалу "Беларусь 1". Она сообщила также, что Москва не забудет, как Белоруссия и союзники России разделили с РФ ее горе. "Есть выражения "друзья по несчастью", когда несчастье одно на всех, а здесь несчастье случилось с нами, а разделили его в Минске, как будто свое горе. За это низкий поклон, мы никогда этого не забудем. Вся страна будет помнить и реакцию Белоруссии, и всех наших друзей, и всех наших союзников", — отметила Захарова. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 140 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что задержаны 11 человек и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он добавил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.

https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html

https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935940920.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, политика, россия