https://ria.ru/20240327/zalog-1936099949.html

СМИ: "Крокус Сити Холл" находится в залоге у Газпромбанка

СМИ: "Крокус Сити Холл" находится в залоге у Газпромбанка - РИА Новости, 27.03.2024

СМИ: "Крокус Сити Холл" находится в залоге у Газпромбанка

Сгоревший во время теракта 22 марта "Крокус Сити Холл" находится в залоге по кредиту в Газпромбанке, сообщает РБК со ссылкой на выписку из Единого... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T10:02

2024-03-27T10:02

2024-03-27T15:46

происшествия

красногорск

брянская область

таджикистан

коммерческая недвижимость

араз агаларов

крокус сити холл

газпромбанк

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Сгоревший во время теракта 22 марта "Крокус Сити Холл" находится в залоге по кредиту в Газпромбанке, сообщает РБК со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра недвижимости."Здание № 20 на Международной улице площадью свыше 38 тысяч квадратных метров, принадлежащее "Крокус Интернэшнл" (одна из структур Crocus Group бизнесмена Араза Агаларова), заложено по ипотечному договору ", — говорится в материале.Согласно выписке, соглашение заключили в ноябре 2023 года, оно будет действовать до 24 декабря 2032-го.Отмечается, что договор перезаключался и ранее, а сам объект попал в залог в декабре 2022 года.В Crocus Group и Газпромбанке не прокомментировали эти данные.Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.

https://ria.ru/20240327/terakt-1936095951.html

https://ria.ru/20240327/sled-1936066566.html

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красногорск

брянская область

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происшествия, красногорск, брянская область, таджикистан, коммерческая недвижимость, араз агаларов, крокус сити холл, газпромбанк, crocus group