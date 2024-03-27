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СМИ: "Крокус Сити Холл" находится в залоге у Газпромбанка - РИА Новости, 27.03.2024
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10:02 27.03.2024 (обновлено: 15:46 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/zalog-1936099949.html
СМИ: "Крокус Сити Холл" находится в залоге у Газпромбанка
СМИ: "Крокус Сити Холл" находится в залоге у Газпромбанка - РИА Новости, 27.03.2024
СМИ: "Крокус Сити Холл" находится в залоге у Газпромбанка
Сгоревший во время теракта 22 марта "Крокус Сити Холл" находится в залоге по кредиту в Газпромбанке, сообщает РБК со ссылкой на выписку из Единого... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T10:02
2024-03-27T15:46
происшествия
красногорск
брянская область
таджикистан
коммерческая недвижимость
араз агаларов
крокус сити холл
газпромбанк
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Сгоревший во время теракта 22 марта "Крокус Сити Холл" находится в залоге по кредиту в Газпромбанке, сообщает РБК со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра недвижимости."Здание № 20 на Международной улице площадью свыше 38 тысяч квадратных метров, принадлежащее "Крокус Интернэшнл" (одна из структур Crocus Group бизнесмена Араза Агаларова), заложено по ипотечному договору ", — говорится в материале.Согласно выписке, соглашение заключили в ноябре 2023 года, оно будет действовать до 24 декабря 2032-го.Отмечается, что договор перезаключался и ранее, а сам объект попал в залог в декабре 2022 года.В Crocus Group и Газпромбанке не прокомментировали эти данные.Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
https://ria.ru/20240327/terakt-1936095951.html
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происшествия, красногорск, брянская область, таджикистан, коммерческая недвижимость, араз агаларов, крокус сити холл, газпромбанк, crocus group
Происшествия, Красногорск, Брянская область, Таджикистан, Коммерческая недвижимость, Араз Агаларов, Крокус Сити Холл, Газпромбанк, Crocus Group
СМИ: "Крокус Сити Холл" находится в залоге у Газпромбанка

РБК: сгоревший "Крокус Сити Холл" находится в залоге у Газпромбанка

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Сгоревший во время теракта 22 марта "Крокус Сити Холл" находится в залоге по кредиту в Газпромбанке, сообщает РБК со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра недвижимости.
«
"Здание № 20 на Международной улице площадью свыше 38 тысяч квадратных метров, принадлежащее "Крокус Интернэшнл" (одна из структур Crocus Group бизнесмена Араза Агаларова), заложено по ипотечному договору ", — говорится в материале.
Согласно выписке, соглашение заключили в ноябре 2023 года, оно будет действовать до 24 декабря 2032-го.
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Отмечается, что договор перезаключался и ранее, а сам объект попал в залог в декабре 2022 года.
В Crocus Group и Газпромбанке не прокомментировали эти данные.
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
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По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
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ПроисшествияКрасногорскБрянская областьТаджикистанКоммерческая недвижимостьАраз АгаларовКрокус Сити ХоллГазпромбанкCrocus Group
 
 
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