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Захарова отреагировала на слова глав МИД Эстонии и Литвы о теракте - РИА Новости, 27.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:43 27.03.2024 (обновлено: 17:19 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/zakharova-1936206959.html
Захарова отреагировала на слова глав МИД Эстонии и Литвы о теракте
Захарова отреагировала на слова глав МИД Эстонии и Литвы о теракте - РИА Новости, 27.03.2024
Захарова отреагировала на слова глав МИД Эстонии и Литвы о теракте
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала сделанный после теракта в "Крокус сити холле" призыв главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T16:43
2024-03-27T17:19
теракт в "крокус сити холле"
в мире
россия
украина
брянская область
мария захарова
владимир путин
маргарита симоньян
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала сделанный после теракта в "Крокус сити холле" призыв главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса "не терять фокус" и слова главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о якобы агрессивной настроенности РФ, усомнившись в адекватности эстонского министра. Сразу после трагедии в "Крокусе" Габриелюс Ландсбергис на странице в соцсети призвал "не терять фокус". Других комментариев о теракте литовские власти не делали до середины субботы, когда наконец выразили соболезнования "всем жертвам террора", не упомянув прямо теракт, произошедший в пятницу. Власти Эстонии тоже высказались только в субботу, заявив о неприемлемости террора. "Вы не фокус можете потерять, вы не хотите терять прицел. Это да, но тогда так и надо говорить", - высказалась о заявлении Ландсбергиса Захарова во время брифинга для СМИ, назвав комментарий главы МИД Литвы "запредельным по своей сути". Захарова также упомянула заявление главы МИД Эстонии, в котором теракт в "Крокусе" связывается с якобы ориентированностью российского руководства на "завоевание соседних стран". "У нас и до этого не было особых иллюзий по поводу отсутствия здравого смысла, совести у главы МИД Эстонии, однако его последние заявления вызывают вообще вопросы о том, насколько он адекватен, и все ли у него с головой в порядке", - добавила она. Отдельно Захарова отметила, что заявления сателлитов США с соболезнованиями по поводу теракты явно были озвучены только после отмашки из Вашингтона. Опубликованные же в начале марта предупреждения посольств западных стран, в том числе США, об угрозах терактов показывает, что их спецслужбы имели некие сведения о возможных атаках террористов, добавила представитель МИД. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. В среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240323/litva-1935150757.html
https://ria.ru/20240311/zakharova-1932239917.html
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в мире, россия, украина, брянская область, мария захарова, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, Украина, Брянская область, Мария Захарова, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Захарова отреагировала на слова глав МИД Эстонии и Литвы о теракте

Захарова жестко раскритиковала заявления глав МИД Эстонии и Литвы после теракта

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала сделанный после теракта в "Крокус сити холле" призыв главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса "не терять фокус" и слова главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о якобы агрессивной настроенности РФ, усомнившись в адекватности эстонского министра.
Сразу после трагедии в "Крокусе" Габриелюс Ландсбергис на странице в соцсети призвал "не терять фокус". Других комментариев о теракте литовские власти не делали до середины субботы, когда наконец выразили соболезнования "всем жертвам террора", не упомянув прямо теракт, произошедший в пятницу. Власти Эстонии тоже высказались только в субботу, заявив о неприемлемости террора.
Машины полиции и скорой помощи у горящего концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
МИД Литвы после теракта в "Крокусе" призвал "не терять фокус"
23 марта, 02:20
"Вы не фокус можете потерять, вы не хотите терять прицел. Это да, но тогда так и надо говорить", - высказалась о заявлении Ландсбергиса Захарова во время брифинга для СМИ, назвав комментарий главы МИД Литвы "запредельным по своей сути".
Захарова также упомянула заявление главы МИД Эстонии, в котором теракт в "Крокусе" связывается с якобы ориентированностью российского руководства на "завоевание соседних стран".
«
"У нас и до этого не было особых иллюзий по поводу отсутствия здравого смысла, совести у главы МИД Эстонии, однако его последние заявления вызывают вообще вопросы о том, насколько он адекватен, и все ли у него с головой в порядке", - добавила она.
Отдельно Захарова отметила, что заявления сателлитов США с соболезнованиями по поводу теракты явно были озвучены только после отмашки из Вашингтона. Опубликованные же в начале марта предупреждения посольств западных стран, в том числе США, об угрозах терактов показывает, что их спецслужбы имели некие сведения о возможных атаках террористов, добавила представитель МИД.
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Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. В среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреРоссияУкраинаБрянская областьМария ЗахароваВладимир ПутинМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)КрокусФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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