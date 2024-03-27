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В России подешевели куриные яйца - РИА Новости, 27.03.2024
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19:19 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/yaytsa-1936242765.html
В России подешевели куриные яйца
В России подешевели куриные яйца - РИА Новости, 27.03.2024
В России подешевели куриные яйца
Снижение цен на куриные яйца в РФ с начала года по 25 марта составило 4,68%, мясо кур подешевело на 3,8%, свинина и подсолнечное масло - на 0,83% и 0,42%... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T19:19
2024-03-27T19:19
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Снижение цен на куриные яйца в РФ с начала года по 25 марта составило 4,68%, мясо кур подешевело на 3,8%, свинина и подсолнечное масло - на 0,83% и 0,42% соответственно, следует из материалов Росстата. Согласно данным статведомства, куриные яйца на отчетной неделе с 19 по 25 марта подешевели на 0,56% (с начала года - на 4,68%), мясо кур - подорожало на 0,13% (с начала года - подешевело на 3,8%). Цены на свинину в среднем стали ниже на 0,07%, на подсолнечное масло - выше на 0,12% (с начала года - снизились на 0,83% и на 0,42%). "(С 19 по 25 марта - ред.) Наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (минус 0,9%), в том числе на огурцы (минус 5,4%), лук репчатый (минус 0,3%), помидоры (минус 0,2%), картофель и бананы (минус 0,1%). Цены изменились: на свеклу столовую - плюс 2,,7%, морковь - плюс 1% и яблоки - плюс 0,9%", - говорится в отчете. Сахар-песок за отчетную неделю подорожал на 0,67% (с начала года по 25 марта - на 1,98%), шлифованный рис - на 0,09% (с начала года - на 1,75%). Гречневая крупа-ядрица стала дешевле на 0,47% (с начала года - на 4%), пшеничная мука подорожала на 0,1% (с начала года - на 1,39%).
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В России подешевели куриные яйца

Цены на куриные яйца в России с начала года снизились на 3,8 процента

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Снижение цен на куриные яйца в РФ с начала года по 25 марта составило 4,68%, мясо кур подешевело на 3,8%, свинина и подсолнечное масло - на 0,83% и 0,42% соответственно, следует из материалов Росстата.
Согласно данным статведомства, куриные яйца на отчетной неделе с 19 по 25 марта подешевели на 0,56% (с начала года - на 4,68%), мясо кур - подорожало на 0,13% (с начала года - подешевело на 3,8%). Цены на свинину в среднем стали ниже на 0,07%, на подсолнечное масло - выше на 0,12% (с начала года - снизились на 0,83% и на 0,42%).
"(С 19 по 25 марта - ред.) Наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (минус 0,9%), в том числе на огурцы (минус 5,4%), лук репчатый (минус 0,3%), помидоры (минус 0,2%), картофель и бананы (минус 0,1%). Цены изменились: на свеклу столовую - плюс 2,,7%, морковь - плюс 1% и яблоки - плюс 0,9%", - говорится в отчете.
Сахар-песок за отчетную неделю подорожал на 0,67% (с начала года по 25 марта - на 1,98%), шлифованный рис - на 0,09% (с начала года - на 1,75%). Гречневая крупа-ядрица стала дешевле на 0,47% (с начала года - на 4%), пшеничная мука подорожала на 0,1% (с начала года - на 1,39%).
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