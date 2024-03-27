https://ria.ru/20240327/yaytsa-1936242765.html

В России подешевели куриные яйца

В России подешевели куриные яйца - РИА Новости, 27.03.2024

В России подешевели куриные яйца

Снижение цен на куриные яйца в РФ с начала года по 25 марта составило 4,68%, мясо кур подешевело на 3,8%, свинина и подсолнечное масло - на 0,83% и 0,42%... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T19:19

2024-03-27T19:19

2024-03-27T19:19

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Снижение цен на куриные яйца в РФ с начала года по 25 марта составило 4,68%, мясо кур подешевело на 3,8%, свинина и подсолнечное масло - на 0,83% и 0,42% соответственно, следует из материалов Росстата. Согласно данным статведомства, куриные яйца на отчетной неделе с 19 по 25 марта подешевели на 0,56% (с начала года - на 4,68%), мясо кур - подорожало на 0,13% (с начала года - подешевело на 3,8%). Цены на свинину в среднем стали ниже на 0,07%, на подсолнечное масло - выше на 0,12% (с начала года - снизились на 0,83% и на 0,42%). "(С 19 по 25 марта - ред.) Наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (минус 0,9%), в том числе на огурцы (минус 5,4%), лук репчатый (минус 0,3%), помидоры (минус 0,2%), картофель и бананы (минус 0,1%). Цены изменились: на свеклу столовую - плюс 2,,7%, морковь - плюс 1% и яблоки - плюс 0,9%", - говорится в отчете. Сахар-песок за отчетную неделю подорожал на 0,67% (с начала года по 25 марта - на 1,98%), шлифованный рис - на 0,09% (с начала года - на 1,75%). Гречневая крупа-ядрица стала дешевле на 0,47% (с начала года - на 4%), пшеничная мука подорожала на 0,1% (с начала года - на 1,39%).

https://ria.ru/20231114/yaytsa-1909285631.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)