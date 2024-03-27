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Полк "Ярсов" иркутского соединения освоит новые районы патрулирования - РИА Новости, 27.03.2024
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00:15 27.03.2024
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Полк "Ярсов" иркутского соединения освоит новые районы патрулирования
Полк "Ярсов" иркутского соединения освоит новые районы патрулирования - РИА Новости, 27.03.2024
Полк "Ярсов" иркутского соединения освоит новые районы патрулирования
Ракетный полк комплексов "Ярс" с ракетами наземного базирования иркутского ракетного соединения вышел на маршруты боевого патрулирования в ходе... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T00:15
2024-03-27T00:15
россия
безопасность
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Ракетный полк комплексов "Ярс" с ракетами наземного базирования иркутского ракетного соединения вышел на маршруты боевого патрулирования в ходе командно-штабного учения, планируется освоение новых районов, сообщили в Минобороны РФ. "Ракетный полк ПГРК "Ярс" выведен на маршруты боевого патрулирования в рамках проведения командно-штабного учения. Крупногабаритная техника покинула специальные сооружения и приступила к совершению марша", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе несения боевого дежурства полк на полевых позициях отработает более 20 задач и вводных, в том числе технических. Предусмотрена смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности. "Особое внимание уделяется вопросам отражения нападения диверсионно-разведывательных групп. Наряду с плановыми задачами и вводными будут осваивать новые районы боевого патрулирования", - добавили в МО РФ. О начале контрольной проверки в Иркутском ракетном соединении российское военное ведомство сообщило 25 марта. В проведении учения задействованы более трёх тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.
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Полк "Ярсов" иркутского соединения освоит новые районы патрулирования

Полк "Ярсов" иркутского соединения освоит новые районы боевого патрулирования

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАвтономная пусковая установка ПГРК "Ярс"
Автономная пусковая установка ПГРК Ярс - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Ракетный полк комплексов "Ярс" с ракетами наземного базирования иркутского ракетного соединения вышел на маршруты боевого патрулирования в ходе командно-штабного учения, планируется освоение новых районов, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Ракетный полк ПГРК "Ярс" выведен на маршруты боевого патрулирования в рамках проведения командно-штабного учения. Крупногабаритная техника покинула специальные сооружения и приступила к совершению марша", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе несения боевого дежурства полк на полевых позициях отработает более 20 задач и вводных, в том числе технических. Предусмотрена смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности.
"Особое внимание уделяется вопросам отражения нападения диверсионно-разведывательных групп. Наряду с плановыми задачами и вводными будут осваивать новые районы боевого патрулирования", - добавили в МО РФ.
О начале контрольной проверки в Иркутском ракетном соединении российское военное ведомство сообщило 25 марта. В проведении учения задействованы более трёх тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.
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