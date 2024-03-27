https://ria.ru/20240327/yagodkina-1936152186.html
Замглавы ФТС заподозрили в превышении полномочий
Замглавы ФТС заподозрили в превышении полномочий - РИА Новости, 27.03.2024
Замглавы ФТС заподозрили в превышении полномочий
Следствие просит арестовать замглавы Федеральной таможенной службы Елену Ягодкину по делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:46
2024-03-27T13:46
2024-03-27T15:26
федеральная таможенная служба (фтс россии)
происшествия
москва
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Следствие просит арестовать замглавы Федеральной таможенной службы Елену Ягодкину по делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суд поступили материалы по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ягодкиной Елены Владимировны", — указано в карточке дела.Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По этой статье может грозить до десяти лет заключения.По информации РБК, дело касается начисления таможенных пошлин в период с 2011 по 2019 год.О задержании замглавы ФТС накануне сообщил источник РИА Новости в силовых структурах. СМИ писали, что это произошло в служебном кабинете после совещания.По данным сайта ведомства, Ягодкина работает в таможенных органах с 1997 года, с сентября 2019-го — в должности замруководителя ФТС. Она носит звание генерал-полковника таможенной службы, награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
https://ria.ru/20240226/delo-1929657977.html
https://ria.ru/20231116/kudryashov-1909878187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия, москва
Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия, Москва
Замглавы ФТС заподозрили в превышении полномочий
Замглавы ФТС Ягодкину заподозрили в превышении полномочий
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Следствие просит арестовать замглавы Федеральной таможенной службы Елену Ягодкину по делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"В суд поступили материалы по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ягодкиной Елены Владимировны", — указано в карточке дела.
Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По этой статье может грозить до десяти лет заключения.
По информации РБК, дело касается начисления таможенных пошлин в период с 2011 по 2019 год.
О задержании замглавы ФТС
накануне сообщил источник РИА Новости в силовых структурах. СМИ писали, что это произошло в служебном кабинете после совещания.
По данным сайта ведомства, Ягодкина работает в таможенных органах с 1997 года, с сентября 2019-го — в должности замруководителя ФТС. Она носит звание генерал-полковника таможенной службы, награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.