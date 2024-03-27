https://ria.ru/20240327/yagodkina-1936152186.html

Замглавы ФТС заподозрили в превышении полномочий

Замглавы ФТС заподозрили в превышении полномочий - РИА Новости, 27.03.2024

Замглавы ФТС заподозрили в превышении полномочий

Следствие просит арестовать замглавы Федеральной таможенной службы Елену Ягодкину по делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T13:46

2024-03-27T13:46

2024-03-27T15:26

федеральная таможенная служба (фтс россии)

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935963227_0:59:2943:1714_1920x0_80_0_0_c5278e9b7c213f9f81537f7cc0888288.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Следствие просит арестовать замглавы Федеральной таможенной службы Елену Ягодкину по делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суд поступили материалы по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ягодкиной Елены Владимировны", — указано в карточке дела.Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По этой статье может грозить до десяти лет заключения.По информации РБК, дело касается начисления таможенных пошлин в период с 2011 по 2019 год.О задержании замглавы ФТС накануне сообщил источник РИА Новости в силовых структурах. СМИ писали, что это произошло в служебном кабинете после совещания.По данным сайта ведомства, Ягодкина работает в таможенных органах с 1997 года, с сентября 2019-го — в должности замруководителя ФТС. Она носит звание генерал-полковника таможенной службы, награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

https://ria.ru/20240226/delo-1929657977.html

https://ria.ru/20231116/kudryashov-1909878187.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия, москва