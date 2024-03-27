https://ria.ru/20240327/wildberries-1936178788.html

Для 38 сотрудников склада Wildberries в Электростали проведут доппроверку

Для 38 сотрудников склада Wildberries в Электростали проведут доппроверку - РИА Новости, 27.03.2024

Для 38 сотрудников склада Wildberries в Электростали проведут доппроверку

Тридцать восемь сотрудников склада Wildberries в Электростали пройдут дополнительную проверку в правоохранительных органах для уточнения данных, сообщили РИА... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T15:19

2024-03-27T15:19

2024-03-27T15:41

электросталь

wildberries

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Тридцать восемь сотрудников склада Wildberries в Электростали пройдут дополнительную проверку в правоохранительных органах для уточнения данных, сообщили РИА Новости в компании."Проверка документов в рамках работы правоохранительных органов на складе в Электростали закончена, 38 исполнителей склада пройдут дополнительную проверку для уточнения данных в правоохранительных органах. Все остальные уже вернулись к своей деятельности", — рассказали в компании.Там напомнили, что склад работает в штатном режиме.Сегодня компания сообщила, что на ее складе в подмосковной Электростали сотрудники миграционной службы и правоохранительных органов проводят проверку документов.Накануне президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, подчеркнул, что миграционная сфера должна находиться под контролем. Глава государства назвал этот вопрос очень важным, отметив, что он беспокоит миллионы людей.Он поручил профессионально и грамотно содействовать вынесению законных, обоснованных и справедливых решений.

https://ria.ru/20240326/oruzhie-1935938566.html

https://ria.ru/20240208/draka-1926081830.html

электросталь

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

электросталь, wildberries, происшествия, московская область (подмосковье)