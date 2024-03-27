https://ria.ru/20240327/wildberries-1936178788.html
Для 38 сотрудников склада Wildberries в Электростали проведут доппроверку
Для 38 сотрудников склада Wildberries в Электростали проведут доппроверку - РИА Новости, 27.03.2024
Для 38 сотрудников склада Wildberries в Электростали проведут доппроверку
Тридцать восемь сотрудников склада Wildberries в Электростали пройдут дополнительную проверку в правоохранительных органах для уточнения данных, сообщили РИА... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T15:19
2024-03-27T15:19
2024-03-27T15:41
электросталь
wildberries
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Тридцать восемь сотрудников склада Wildberries в Электростали пройдут дополнительную проверку в правоохранительных органах для уточнения данных, сообщили РИА Новости в компании."Проверка документов в рамках работы правоохранительных органов на складе в Электростали закончена, 38 исполнителей склада пройдут дополнительную проверку для уточнения данных в правоохранительных органах. Все остальные уже вернулись к своей деятельности", — рассказали в компании.Там напомнили, что склад работает в штатном режиме.Сегодня компания сообщила, что на ее складе в подмосковной Электростали сотрудники миграционной службы и правоохранительных органов проводят проверку документов.Накануне президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, подчеркнул, что миграционная сфера должна находиться под контролем. Глава государства назвал этот вопрос очень важным, отметив, что он беспокоит миллионы людей.Он поручил профессионально и грамотно содействовать вынесению законных, обоснованных и справедливых решений.
https://ria.ru/20240326/oruzhie-1935938566.html
https://ria.ru/20240208/draka-1926081830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
электросталь, wildberries, происшествия, московская область (подмосковье)
Электросталь, Wildberries, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Для 38 сотрудников склада Wildberries в Электростали проведут доппроверку
Силовики перепроверят 38 сотрудников склада Wildberries в Электростали