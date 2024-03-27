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Миграционная служба начала проверку на складе Wildberries в Электростали - РИА Новости, 27.03.2024
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11:49 27.03.2024 (обновлено: 14:49 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/wildberries-1936118374.html
Миграционная служба начала проверку на складе Wildberries в Электростали
Миграционная служба начала проверку на складе Wildberries в Электростали - РИА Новости, 27.03.2024
Миграционная служба начала проверку на складе Wildberries в Электростали
В подмосковной Электростали сотрудники миграционной службы и силовики проверяют документы у работников на складе Wildberries, сообщила компания. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T11:49
2024-03-27T14:49
происшествия
электросталь
екатеринбург
wildberries
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В подмосковной Электростали сотрудники миграционной службы и силовики проверяют документы у работников на складе Wildberries, сообщила компания. &quot;На складе Wildberries в Электростали идет проверка документов исполнителей в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов&quot;, — уточнили в материале.Склад работает в штатном режиме. Компания сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает им содействие. До этого, в начале марта, проверка документов в рамках работы правоохранительных органов и военного учета прошла на складе Wildberries в Екатеринбурге.Накануне президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, подчеркнул, что миграционная сфера должна находиться под контролем. Глава государства назвал этот вопрос очень важным, отметив, что он беспокоит миллионы людей.Он поручил профессионально и грамотно содействовать вынесению законных, обоснованных и справедливых решений.
https://ria.ru/20240326/migranty-1935938397.html
https://ria.ru/20240326/migranty-1935858773.html
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происшествия, электросталь, екатеринбург, wildberries
Происшествия, Электросталь, Екатеринбург, Wildberries
Миграционная служба начала проверку на складе Wildberries в Электростали

Проверка документов у сотрудников Wildberries проходит на складе в Электростали

© WB на связи!/TelegramРабота склада Wildberries в Электростали. 27 марта 2024 года
Работа склада Wildberries в Электростали. 27 марта 2024 года
© WB на связи!/Telegram
Работа склада Wildberries в Электростали. 27 марта 2024 года
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В подмосковной Электростали сотрудники миграционной службы и силовики проверяют документы у работников на складе Wildberries, сообщила компания.
«

"На складе Wildberries в Электростали идет проверка документов исполнителей в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов", — уточнили в материале.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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Склад работает в штатном режиме.
Компания сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает им содействие.
До этого, в начале марта, проверка документов в рамках работы правоохранительных органов и военного учета прошла на складе Wildberries в Екатеринбурге.
Накануне президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, подчеркнул, что миграционная сфера должна находиться под контролем. Глава государства назвал этот вопрос очень важным, отметив, что он беспокоит миллионы людей.
Он поручил профессионально и грамотно содействовать вынесению законных, обоснованных и справедливых решений.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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ПроисшествияЭлектростальЕкатеринбургWildberries
 
 
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