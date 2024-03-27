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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 27.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:49 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/vzryvy-1936279285.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 27.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Взрывы прозвучали в Одесской области, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T23:49
2024-03-27T23:49
в мире
одесская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одесской области, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Сообщают о взрывах в Одесской области", - говорится в сообщении "Страны". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области с 22.56 по мск объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, одесская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Одесская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

"Страна": в Одесской области прозвучали взрывы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНа одной из улиц в Одессе
На одной из улиц в Одессе - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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На одной из улиц в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одесской области, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
«
"Сообщают о взрывах в Одесской области", - говорится в сообщении "Страны".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области с 22.56 по мск объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Пожарный в Одессе. 5 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
В Одессе в четвертый раз за ночь прогремели взрывы, сообщили местные СМИ
5 марта, 02:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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