https://ria.ru/20240327/vzryvy-1936279285.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 27.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Взрывы прозвучали в Одесской области, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T23:49

2024-03-27T23:49

2024-03-27T23:49

в мире

одесская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одесской области, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Сообщают о взрывах в Одесской области", - говорится в сообщении "Страны". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области с 22.56 по мск объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240305/vzryvy-1931121276.html

одесская область

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, одесская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины