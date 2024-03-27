https://ria.ru/20240327/vzryvy-1936279285.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 27.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Взрывы прозвучали в Одесской области, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T23:49
2024-03-27T23:49
2024-03-27T23:49
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одесской области, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Сообщают о взрывах в Одесской области", - говорится в сообщении "Страны". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области с 22.56 по мск объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240305/vzryvy-1931121276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Одесская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
"Страна": в Одесской области прозвучали взрывы