https://ria.ru/20240327/vzryvy-1936215728.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 27.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Взрывы прогремели в Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в среду украинское издание "Главком" в Telegram-канале. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T17:23

2024-03-27T17:23

2024-03-27T17:23

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в среду украинское издание "Главком" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога. "Днепропетровская область - взрывы", - говорится в сообщении издания. Официальной информации о взрывах пока не поступало.

https://ria.ru/20240327/vzryvy-1936187910.html

днепропетровская область

украина

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Кирилл Волков

в мире, днепропетровская область, украина