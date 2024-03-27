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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 27.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Взрывы прогремели в Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в среду украинское издание "Главком" в Telegram-канале. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T17:23
2024-03-27T17:23
2024-03-27T17:23
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в среду украинское издание "Главком" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога. "Днепропетровская область - взрывы", - говорится в сообщении издания. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
"Главком": в Днепропетровской области прогремели взрывы