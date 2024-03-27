https://ria.ru/20240327/vysylka-1936256115.html
Россия ответит на высылку своего дипломата из Латвии
Россия ответит на высылку своего дипломата из Латвии - РИА Новости, 27.03.2024
Россия ответит на высылку своего дипломата из Латвии
Российская сторона ответит Латвии на высылку своего дипломата, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T20:23
2024-03-27T20:23
2024-03-27T20:23
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российская сторона ответит Латвии на высылку своего дипломата, сообщили РИА Новости в МИД РФ. "Ответим", - сказали в ведомстве. Ранее МИД Латвии сообщил, что объявил одного дипломата РФ персоной нон грата и обязал его покинуть страну до 10 апреля.
https://ria.ru/20240320/rossiya-1934387023.html
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в мире, россия, латвия
Россия ответит на высылку своего дипломата из Латвии
МИД: Россия ответит на высылку своего дипломата из Латвии