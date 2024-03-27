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"Последние 48 часов": Вучич сделал загадочное заявление об угрозе Сербии - РИА Новости, 27.03.2024
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03:06 27.03.2024 (обновлено: 15:04 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/vuchich-1936067235.html
"Последние 48 часов": Вучич сделал загадочное заявление об угрозе Сербии
"Последние 48 часов": Вучич сделал загадочное заявление об угрозе Сербии - РИА Новости, 27.03.2024
"Последние 48 часов": Вучич сделал загадочное заявление об угрозе Сербии
В ближайшее время Сербия столкнется с угрозой своим национальным интересам, такое предупреждение президент страны Александр Вучич опубликовал на своей странице... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T03:06
2024-03-27T15:04
в мире
александр вучич
сербия
босния и герцеговина
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В ближайшее время Сербия столкнется с угрозой своим национальным интересам, такое предупреждение президент страны Александр Вучич опубликовал на своей странице в Instagram*."Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии и РС. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело", — написал он.Вучич не пояснил, что именно представляет опасность для Сербии.Как предполагает боснийская радиостанция Radio Sarajevo, президент мог иметь в виду решение Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта внести изменения в избирательное законодательство Боснии и Герцеговины. По другой версии журналистов, Вучич мог получить информацию, связанную со вступлением Косово в Совет Европы.Кристиан Шмидт не раз вызывал недовольство представителей Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Сербы не признают полномочия Высокого представителя, указывая на отсутствие у Шмидта разрешения Совбеза ООН. Во вторник глава Республики Сербской Милорад Додик отказался принимать поправки Высокого представителя в законодательство о выборах.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240324/putin-1935474828.html
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сербия
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в мире, александр вучич, сербия, босния и герцеговина, республика сербская, косово, совет европы
В мире, Александр Вучич, Сербия, Босния и Герцеговина, Республика Сербская, Косово, Совет Европы
"Последние 48 часов": Вучич сделал загадочное заявление об угрозе Сербии

Вучич: Сербия столкнулась с угрозой жизненно важным национальным интересам

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В ближайшее время Сербия столкнется с угрозой своим национальным интересам, такое предупреждение президент страны Александр Вучич опубликовал на своей странице в Instagram*.
"Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии и РС. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело", — написал он.
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Вучич не пояснил, что именно представляет опасность для Сербии.
Как предполагает боснийская радиостанция Radio Sarajevo, президент мог иметь в виду решение Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта внести изменения в избирательное законодательство Боснии и Герцеговины. По другой версии журналистов, Вучич мог получить информацию, связанную со вступлением Косово в Совет Европы.
Кристиан Шмидт не раз вызывал недовольство представителей Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Сербы не признают полномочия Высокого представителя, указывая на отсутствие у Шмидта разрешения Совбеза ООН. Во вторник глава Республики Сербской Милорад Додик отказался принимать поправки Высокого представителя в законодательство о выборах.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреАлександр ВучичСербияБосния и ГерцеговинаРеспублика СербскаяКосовоСовет Европы
 
 
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