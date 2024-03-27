"Последние 48 часов": Вучич сделал загадочное заявление об угрозе Сербии
Вучич: Сербия столкнулась с угрозой жизненно важным национальным интересам
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В ближайшее время Сербия столкнется с угрозой своим национальным интересам, такое предупреждение президент страны Александр Вучич опубликовал на своей странице в Instagram*.
"Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии и РС. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело", — написал он.
Вучич не пояснил, что именно представляет опасность для Сербии.
Как предполагает боснийская радиостанция Radio Sarajevo, президент мог иметь в виду решение Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта внести изменения в избирательное законодательство Боснии и Герцеговины. По другой версии журналистов, Вучич мог получить информацию, связанную со вступлением Косово в Совет Европы.
Кристиан Шмидт не раз вызывал недовольство представителей Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Сербы не признают полномочия Высокого представителя, указывая на отсутствие у Шмидта разрешения Совбеза ООН. Во вторник глава Республики Сербской Милорад Додик отказался принимать поправки Высокого представителя в законодательство о выборах.
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