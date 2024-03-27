https://ria.ru/20240327/vuchich-1936067235.html

"Последние 48 часов": Вучич сделал загадочное заявление об угрозе Сербии

"Последние 48 часов": Вучич сделал загадочное заявление об угрозе Сербии - РИА Новости, 27.03.2024

"Последние 48 часов": Вучич сделал загадочное заявление об угрозе Сербии

В ближайшее время Сербия столкнется с угрозой своим национальным интересам, такое предупреждение президент страны Александр Вучич опубликовал на своей странице... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T03:06

2024-03-27T03:06

2024-03-27T15:04

в мире

александр вучич

сербия

босния и герцеговина

республика сербская

косово

совет европы

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В ближайшее время Сербия столкнется с угрозой своим национальным интересам, такое предупреждение президент страны Александр Вучич опубликовал на своей странице в Instagram*."Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии и РС. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело", — написал он.Вучич не пояснил, что именно представляет опасность для Сербии.Как предполагает боснийская радиостанция Radio Sarajevo, президент мог иметь в виду решение Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта внести изменения в избирательное законодательство Боснии и Герцеговины. По другой версии журналистов, Вучич мог получить информацию, связанную со вступлением Косово в Совет Европы.Кристиан Шмидт не раз вызывал недовольство представителей Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Сербы не признают полномочия Высокого представителя, указывая на отсутствие у Шмидта разрешения Совбеза ООН. Во вторник глава Республики Сербской Милорад Додик отказался принимать поправки Высокого представителя в законодательство о выборах.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240324/putin-1935474828.html

https://ria.ru/20231227/serbiya-1918340673.html

сербия

босния и герцеговина

республика сербская

косово

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в мире, александр вучич, сербия, босния и герцеговина, республика сербская, косово, совет европы