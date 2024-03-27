https://ria.ru/20240327/vsm-1936270753.html

Тверской губернатор заявил, что с нетерпением ждет строительства ВСМ

Тверской губернатор заявил, что с нетерпением ждет строительства ВСМ - РИА Новости, 27.03.2024

Тверской губернатор заявил, что с нетерпением ждет строительства ВСМ

Губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что регион с нетерпением ждёт строительства высокоскоростной... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T22:10

2024-03-27T22:10

2024-03-27T22:10

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владимир путин

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ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что регион с нетерпением ждёт строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. "Сейчас мы с нетерпением ожидаем строительство высокоскоростной железной дороги, потому что это даст новый импульс… И мы надеемся, что наша группа предприятий примет участие в разработке и строительстве нового подвижного высокоскоростного состава", - отметил Руденя. Россия строит первую в стране ВСМ Москва - Санкт-Петербург: старт проекту Путин дал 14 марта. Президент в рамках послания Федеральному собранию сообщал, что маршрут пройдет через Тверь. Он подчеркнул, что время пути от центра Москвы до Твери составит 39 минут. "Понятно, что к этому готовимся. Это уже… вообще концепция экономического развития региона", - добавил Руденя.

https://ria.ru/20240327/vsm-1936239718.html

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москва, россия, санкт-петербург, владимир путин, игорь руденя