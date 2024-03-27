https://ria.ru/20240327/vsm-1936270753.html
Тверской губернатор заявил, что с нетерпением ждет строительства ВСМ
Тверской губернатор заявил, что с нетерпением ждет строительства ВСМ - РИА Новости, 27.03.2024
Тверской губернатор заявил, что с нетерпением ждет строительства ВСМ
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что регион с нетерпением ждёт строительства высокоскоростной... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T22:10
2024-03-27T22:10
2024-03-27T22:10
москва
россия
санкт-петербург
владимир путин
игорь руденя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917233993_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_c06b957ad147210d99ddeda023c078ef.jpg
ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что регион с нетерпением ждёт строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. "Сейчас мы с нетерпением ожидаем строительство высокоскоростной железной дороги, потому что это даст новый импульс… И мы надеемся, что наша группа предприятий примет участие в разработке и строительстве нового подвижного высокоскоростного состава", - отметил Руденя. Россия строит первую в стране ВСМ Москва - Санкт-Петербург: старт проекту Путин дал 14 марта. Президент в рамках послания Федеральному собранию сообщал, что маршрут пройдет через Тверь. Он подчеркнул, что время пути от центра Москвы до Твери составит 39 минут. "Понятно, что к этому готовимся. Это уже… вообще концепция экономического развития региона", - добавил Руденя.
https://ria.ru/20240327/vsm-1936239718.html
https://ria.ru/20240314/vsm-1932979755.html
москва
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917233993_95:0:1187:819_1920x0_80_0_0_7dec2cc92f8a4badcf5720ff94e8e8ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, санкт-петербург, владимир путин, игорь руденя
Москва, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Игорь Руденя
Тверской губернатор заявил, что с нетерпением ждет строительства ВСМ
Игорь Руденя: в Тверской области с нетерпением ждут строительства ВСМ