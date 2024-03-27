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Тверской губернатор заявил, что с нетерпением ждет строительства ВСМ - РИА Новости, 27.03.2024
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22:10 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/vsm-1936270753.html
Тверской губернатор заявил, что с нетерпением ждет строительства ВСМ
Тверской губернатор заявил, что с нетерпением ждет строительства ВСМ - РИА Новости, 27.03.2024
Тверской губернатор заявил, что с нетерпением ждет строительства ВСМ
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что регион с нетерпением ждёт строительства высокоскоростной... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T22:10
2024-03-27T22:10
москва
россия
санкт-петербург
владимир путин
игорь руденя
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ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что регион с нетерпением ждёт строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. "Сейчас мы с нетерпением ожидаем строительство высокоскоростной железной дороги, потому что это даст новый импульс… И мы надеемся, что наша группа предприятий примет участие в разработке и строительстве нового подвижного высокоскоростного состава", - отметил Руденя. Россия строит первую в стране ВСМ Москва - Санкт-Петербург: старт проекту Путин дал 14 марта. Президент в рамках послания Федеральному собранию сообщал, что маршрут пройдет через Тверь. Он подчеркнул, что время пути от центра Москвы до Твери составит 39 минут. "Понятно, что к этому готовимся. Это уже… вообще концепция экономического развития региона", - добавил Руденя.
https://ria.ru/20240327/vsm-1936239718.html
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москва, россия, санкт-петербург, владимир путин, игорь руденя
Москва, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Игорь Руденя
Тверской губернатор заявил, что с нетерпением ждет строительства ВСМ

Игорь Руденя: в Тверской области с нетерпением ждут строительства ВСМ

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Архивное фото
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ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что регион с нетерпением ждёт строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург.
«
"Сейчас мы с нетерпением ожидаем строительство высокоскоростной железной дороги, потому что это даст новый импульс… И мы надеемся, что наша группа предприятий примет участие в разработке и строительстве нового подвижного высокоскоростного состава", - отметил Руденя.
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Вчера, 18:59
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Он подчеркнул, что время пути от центра Москвы до Твери составит 39 минут.
«
"Понятно, что к этому готовимся. Это уже… вообще концепция экономического развития региона", - добавил Руденя.
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