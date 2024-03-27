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Путин уверен, что ВСМ "Москва — Петербург" поменяет стиль жизни людей

Путин уверен, что ВСМ "Москва — Петербург" поменяет стиль жизни людей - РИА Новости, 27.03.2024

Путин уверен, что ВСМ "Москва — Петербург" поменяет стиль жизни людей

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что высокоскоростная железнодорожная магистраль "Москва - Санкт-Петербург" будет построена, отметив, что... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:59

2024-03-27T18:59

2024-03-27T19:17

владимир путин

россия

москва

общество

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ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что высокоскоростная железнодорожная магистраль "Москва - Санкт-Петербург" будет построена, отметив, что это поменяет стиль жизни."Если дорогу скоростную построим, а я думаю, что мы это сделаем, то и у вас тоже жизнь немного изменится, она не будет такой размеренной. Зато динамика увеличится: если до Москвы будет час, а до Питера - 1.15, это другая жизнь", - сказал Путин во время встречи с работниками культуры Тверской области.Президент выразил уверенность, что "это существенно поменяет стиль жизни".

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владимир путин, россия, москва, общество