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Путин уверен, что ВСМ "Москва — Петербург" поменяет стиль жизни людей
Путин уверен, что ВСМ "Москва — Петербург" поменяет стиль жизни людей - РИА Новости, 27.03.2024
Путин уверен, что ВСМ "Москва — Петербург" поменяет стиль жизни людей
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что высокоскоростная железнодорожная магистраль "Москва - Санкт-Петербург" будет построена, отметив, что... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:59
2024-03-27T18:59
2024-03-27T19:17
владимир путин
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ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что высокоскоростная железнодорожная магистраль "Москва - Санкт-Петербург" будет построена, отметив, что это поменяет стиль жизни."Если дорогу скоростную построим, а я думаю, что мы это сделаем, то и у вас тоже жизнь немного изменится, она не будет такой размеренной. Зато динамика увеличится: если до Москвы будет час, а до Питера - 1.15, это другая жизнь", - сказал Путин во время встречи с работниками культуры Тверской области.Президент выразил уверенность, что "это существенно поменяет стиль жизни".
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владимир путин, россия, москва, общество
Владимир Путин, Россия, Москва, Общество
Путин уверен, что ВСМ "Москва — Петербург" поменяет стиль жизни людей
Путин: ВСМ "Москва — Санкт-Петербург" изменит стиль жизни людей