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Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле - РИА Новости, 27.03.2024
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09:32 27.03.2024 (обновлено: 11:17 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/volodin-1936095761.html
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле - РИА Новости, 27.03.2024
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле
Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в апреле. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T09:32
2024-03-27T11:17
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в апреле. "Какие законы вступают в силу в апреле. На 7,5% будут проиндексированы социальные пенсии. Благодаря этому решению выплаты повысятся для 4,1 миллиона человек", — написал он в Telegram. Володин также добавил, что в это же время вступает в силу закон о запрете "наливаек" в жилых домах, отвечающий на запрос граждан. Закон дает регионам все возможности навести порядок в этой сфере. "Также вводится упрощённая процедура ремонта памятников Великой Отечественной войны. Важно хранить память о подвиге наших дедов и прадедов, передавать следующим поколениям правду о том, какой ценой досталась Победа", — написал спикер. С апреля заработает закон, согласно которому граждане, имеющие административное наказание за езду в нетрезвом виде, не смогут сдавать экзамен и получать права. А также будут недопущены к экзамену люди, которых лишили прав. Четвертую и последующую попытки можно будет осуществить в промежутке от шести до девяти месяцев с момента предыдущей. "Закон, вступающий в силу с 3 апреля. Сдавать жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе на короткий срок, можно будет только при условии соблюдения прав и законных интересов соседей. Кроме того, нельзя будет сдавать в аренду квартиры без счетчиков. Это позволит избежать ситуаций, когда за съемщика вынуждены платить остальные соседи", — уточнил политик. Кроме того, с 1 апреля устанавливается административная ответственность за нарушение требований к обороту или производству табачных изделий и вейпов. За продажу таких товаров без маркировки или несовершеннолетнему — штраф может достичь миллиона рублей с конфискацией продукции.
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вячеслав володин, общество, госдума рф
Вячеслав Володин, Общество, Госдума РФ
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле

Спикер Госдумы Володин перечислил законы, которые начнут действовать в апреле

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в апреле.
"Какие законы вступают в силу в апреле. На 7,5% будут проиндексированы социальные пенсии. Благодаря этому решению выплаты повысятся для 4,1 миллиона человек", — написал он в Telegram.
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Володин также добавил, что в это же время вступает в силу закон о запрете "наливаек" в жилых домах, отвечающий на запрос граждан. Закон дает регионам все возможности навести порядок в этой сфере.
"Также вводится упрощённая процедура ремонта памятников Великой Отечественной войны. Важно хранить память о подвиге наших дедов и прадедов, передавать следующим поколениям правду о том, какой ценой досталась Победа", — написал спикер.
С апреля заработает закон, согласно которому граждане, имеющие административное наказание за езду в нетрезвом виде, не смогут сдавать экзамен и получать права. А также будут недопущены к экзамену люди, которых лишили прав. Четвертую и последующую попытки можно будет осуществить в промежутке от шести до девяти месяцев с момента предыдущей.
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"Закон, вступающий в силу с 3 апреля. Сдавать жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе на короткий срок, можно будет только при условии соблюдения прав и законных интересов соседей. Кроме того, нельзя будет сдавать в аренду квартиры без счетчиков. Это позволит избежать ситуаций, когда за съемщика вынуждены платить остальные соседи", — уточнил политик.
Кроме того, с 1 апреля устанавливается административная ответственность за нарушение требований к обороту или производству табачных изделий и вейпов. За продажу таких товаров без маркировки или несовершеннолетнему — штраф может достичь миллиона рублей с конфискацией продукции.
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