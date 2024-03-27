https://ria.ru/20240327/volodin-1936095761.html

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле - РИА Новости, 27.03.2024

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле

Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в апреле. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T09:32

2024-03-27T09:32

2024-03-27T11:17

вячеслав володин

общество

госдума рф

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в апреле. "Какие законы вступают в силу в апреле. На 7,5% будут проиндексированы социальные пенсии. Благодаря этому решению выплаты повысятся для 4,1 миллиона человек", — написал он в Telegram. Володин также добавил, что в это же время вступает в силу закон о запрете "наливаек" в жилых домах, отвечающий на запрос граждан. Закон дает регионам все возможности навести порядок в этой сфере. "Также вводится упрощённая процедура ремонта памятников Великой Отечественной войны. Важно хранить память о подвиге наших дедов и прадедов, передавать следующим поколениям правду о том, какой ценой досталась Победа", — написал спикер. С апреля заработает закон, согласно которому граждане, имеющие административное наказание за езду в нетрезвом виде, не смогут сдавать экзамен и получать права. А также будут недопущены к экзамену люди, которых лишили прав. Четвертую и последующую попытки можно будет осуществить в промежутке от шести до девяти месяцев с момента предыдущей. "Закон, вступающий в силу с 3 апреля. Сдавать жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе на короткий срок, можно будет только при условии соблюдения прав и законных интересов соседей. Кроме того, нельзя будет сдавать в аренду квартиры без счетчиков. Это позволит избежать ситуаций, когда за съемщика вынуждены платить остальные соседи", — уточнил политик. Кроме того, с 1 апреля устанавливается административная ответственность за нарушение требований к обороту или производству табачных изделий и вейпов. За продажу таких товаров без маркировки или несовершеннолетнему — штраф может достичь миллиона рублей с конфискацией продукции.

https://ria.ru/20231205/algoritm-1913888381.html

https://ria.ru/20240106/prava-1919931635.html

https://ria.ru/20240326/veyp-1935814665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав володин, общество, госдума рф