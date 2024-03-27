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СМИ: слова Макрона об отправке военных на Украину разгневали власти США - РИА Новости, 27.03.2024
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09:44 27.03.2024 (обновлено: 21:25 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/voennye-1936097064.html
СМИ: слова Макрона об отправке военных на Украину разгневали власти США
СМИ: слова Макрона об отправке военных на Украину разгневали власти США - РИА Новости, 27.03.2024
СМИ: слова Макрона об отправке военных на Украину разгневали власти США
Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину вызвали возмущение в Вашингтоне, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T09:44
2024-03-27T21:25
в мире
украина
франция
германия
олаф шольц
эммануэль макрон
евросоюз
нато
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину вызвали возмущение в Вашингтоне, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник. &quot;Неоднозначный комментарий по поводу &quot;сапог на земле&quot; вызвал мгновенный и очень публичный упрек со стороны канцлера Германии Олафа Шольца и разгневал американских чиновников, которые в частном порядке говорят, что такой шаг может даже спровоцировать столкновение с Москвой&quot;, — указано в материале со ссылкой на неназванного чиновника.В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных государств обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания со стороны как союзников по НАТО, так и лидеров всех французских политических партий, назвал свои слова тщательно обдуманными. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя высказывания Макрона, в Кремле предупредили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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в мире, украина, франция, германия, олаф шольц, эммануэль макрон, евросоюз, нато
В мире, Украина, Франция, Германия, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Евросоюз, НАТО
СМИ: слова Макрона об отправке военных на Украину разгневали власти США

Bloomberg: слова Макрона об отправке военных разгневали американских чиновников

© AP Photo / Yoan ValatПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Yoan Valat
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину вызвали возмущение в Вашингтоне, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник.
«

"Неоднозначный комментарий по поводу "сапог на земле" вызвал мгновенный и очень публичный упрек со стороны канцлера Германии Олафа Шольца и разгневал американских чиновников, которые в частном порядке говорят, что такой шаг может даже спровоцировать столкновение с Москвой", — указано в материале со ссылкой на неназванного чиновника.

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На Украине поставили крест
21 марта, 08:00
В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных государств обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания со стороны как союзников по НАТО, так и лидеров всех французских политических партий, назвал свои слова тщательно обдуманными. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
Комментируя высказывания Макрона, в Кремле предупредили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Киевский халифат открыл массовый террор против России
25 марта, 08:00
 
В миреУкраинаФранцияГерманияОлаф ШольцЭммануэль МакронЕвросоюзНАТО
 
 
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