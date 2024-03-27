СМИ: слова Макрона об отправке военных на Украину разгневали власти США
Bloomberg: слова Макрона об отправке военных разгневали американских чиновников
© AP Photo / Yoan ValatПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Yoan Valat
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину вызвали возмущение в Вашингтоне, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник.
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"Неоднозначный комментарий по поводу "сапог на земле" вызвал мгновенный и очень публичный упрек со стороны канцлера Германии Олафа Шольца и разгневал американских чиновников, которые в частном порядке говорят, что такой шаг может даже спровоцировать столкновение с Москвой", — указано в материале со ссылкой на неназванного чиновника.
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В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных государств обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания со стороны как союзников по НАТО, так и лидеров всех французских политических партий, назвал свои слова тщательно обдуманными. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
Комментируя высказывания Макрона, в Кремле предупредили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
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