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В Москву прибыл министр внешнеэкономических дел КНДР - РИА Новости, 27.03.2024
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15:24 27.03.2024 (обновлено: 15:31 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/vizit-1936179952.html
В Москву прибыл министр внешнеэкономических дел КНДР
В Москву прибыл министр внешнеэкономических дел КНДР - РИА Новости, 27.03.2024
В Москву прибыл министр внешнеэкономических дел КНДР
Делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо прибыла в Москву и пробудет в столице несколько дней, сообщил глава Минприроды РФ и... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T15:24
2024-03-27T15:31
москва
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
александр козлов (глава минприроды)
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо прибыла в Москву и пробудет в столице несколько дней, сообщил глава Минприроды РФ и председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов в Telegram-канале."Сегодня встретили большую делегацию Корейской Народно-Демократической Республики во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо. Мы с ним – сопредседатели межправительственной российско-корейской комиссии", - написал Козлов.По его словам, делегация пробудет в Москве несколько дней."Ключевое для нас - свериться по исполнению договорённостей и решений, которые мы приняли на заседании межправкомиссии в Пхеньяне", - сказал Козлов.
https://ria.ru/20240314/kndr-1933042067.html
москва
россия
кндр (северная корея)
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москва, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, александр козлов (глава минприроды), кндр (северная корея)
Москва, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), КНДР (Северная Корея)
В Москву прибыл министр внешнеэкономических дел КНДР

В Москву прибыл министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР на космодроме Восточный
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Флаги России и КНДР на космодроме Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо прибыла в Москву и пробудет в столице несколько дней, сообщил глава Минприроды РФ и председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов в Telegram-канале.
«
"Сегодня встретили большую делегацию Корейской Народно-Демократической Республики во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо. Мы с ним – сопредседатели межправительственной российско-корейской комиссии", - написал Козлов.
По его словам, делегация пробудет в Москве несколько дней.
"Ключевое для нас - свериться по исполнению договорённостей и решений, которые мы приняли на заседании межправкомиссии в Пхеньяне", - сказал Козлов.
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