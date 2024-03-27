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В Москву прибыл министр внешнеэкономических дел КНДР
В Москву прибыл министр внешнеэкономических дел КНДР - РИА Новости, 27.03.2024
В Москву прибыл министр внешнеэкономических дел КНДР
Делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо прибыла в Москву и пробудет в столице несколько дней, сообщил глава Минприроды РФ и... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T15:24
2024-03-27T15:24
2024-03-27T15:31
москва
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
александр козлов (глава минприроды)
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо прибыла в Москву и пробудет в столице несколько дней, сообщил глава Минприроды РФ и председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов в Telegram-канале."Сегодня встретили большую делегацию Корейской Народно-Демократической Республики во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо. Мы с ним – сопредседатели межправительственной российско-корейской комиссии", - написал Козлов.По его словам, делегация пробудет в Москве несколько дней."Ключевое для нас - свериться по исполнению договорённостей и решений, которые мы приняли на заседании межправкомиссии в Пхеньяне", - сказал Козлов.
https://ria.ru/20240314/kndr-1933042067.html
москва
россия
кндр (северная корея)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, александр козлов (глава минприроды), кндр (северная корея)
Москва, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), КНДР (Северная Корея)
В Москву прибыл министр внешнеэкономических дел КНДР
В Москву прибыл министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо