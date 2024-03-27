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В Москву прибыл министр внешнеэкономических дел КНДР

В Москву прибыл министр внешнеэкономических дел КНДР - РИА Новости, 27.03.2024

В Москву прибыл министр внешнеэкономических дел КНДР

Делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо прибыла в Москву и пробудет в столице несколько дней, сообщил глава Минприроды РФ и... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T15:24

2024-03-27T15:24

2024-03-27T15:31

москва

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

александр козлов (глава минприроды)

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо прибыла в Москву и пробудет в столице несколько дней, сообщил глава Минприроды РФ и председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов в Telegram-канале."Сегодня встретили большую делегацию Корейской Народно-Демократической Республики во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо. Мы с ним – сопредседатели межправительственной российско-корейской комиссии", - написал Козлов.По его словам, делегация пробудет в Москве несколько дней."Ключевое для нас - свериться по исполнению договорённостей и решений, которые мы приняли на заседании межправкомиссии в Пхеньяне", - сказал Козлов.

https://ria.ru/20240314/kndr-1933042067.html

москва

россия

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, александр козлов (глава минприроды), кндр (северная корея)