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Курский губернатор опубликовал видео ДТП с двумя автобусами и легковушками - РИА Новости, 27.03.2024
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17:36 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/video-1936218782.html
Курский губернатор опубликовал видео ДТП с двумя автобусами и легковушками
Курский губернатор опубликовал видео ДТП с двумя автобусами и легковушками - РИА Новости, 27.03.2024
Курский губернатор опубликовал видео ДТП с двумя автобусами и легковушками
Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал два видео момента ДТП с участием двух автобусов и восьми легковых автомобилей. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T17:36
2024-03-27T17:36
происшествия
авто
курская область
дзержинский
курск
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 27 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал два видео момента ДТП с участием двух автобусов и восьми легковых автомобилей. ДТП с последующим возгоранием легкового автомобиля произошло на улице Дзержинского в Курске в среду. По данным правоохранителей, пострадали 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Шесть человек госпитализированы. На видео, которое опубликовал губернатор, автобус ЛиАЗ пересекает встречную полосу, на большой скорости выезжает на тротуар, сносит ограждение и врезается в другой автобус. На второй видеозаписи видно, как люди стоят на остановке общественного транспорта и садятся в автобус. Заметив вдалеке ЛиАЗ, они отбегают в сторону. Некоторые пассажиры автобуса также успевают убежать за несколько секунд до столкновения. Роман Старовойт отметил, что причины аварии еще не установлены. Однако, по мнению губернатора, "очевидно, что нужно продолжать заменять старые автобусы на новые".
https://ria.ru/20240326/dtp-1935812896.html
курская область
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происшествия, авто, курская область, дзержинский, курск, роман старовойт
Происшествия, Авто, Курская область, Дзержинский, Курск, Роман Старовойт
Курский губернатор опубликовал видео ДТП с двумя автобусами и легковушками

Роман Старовойт опубликовал два видео ДТП с двумя автобусами и 8 легковушками

Момент ДТП на Центральном рынке Курска. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Момент ДТП на Центральном рынке Курска. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Момент ДТП на Центральном рынке Курска. Кадр записи камеры видеонаблюдения
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ВОРОНЕЖ, 27 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал два видео момента ДТП с участием двух автобусов и восьми легковых автомобилей.
ДТП с последующим возгоранием легкового автомобиля произошло на улице Дзержинского в Курске в среду. По данным правоохранителей, пострадали 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Шесть человек госпитализированы.
На видео, которое опубликовал губернатор, автобус ЛиАЗ пересекает встречную полосу, на большой скорости выезжает на тротуар, сносит ограждение и врезается в другой автобус. На второй видеозаписи видно, как люди стоят на остановке общественного транспорта и садятся в автобус. Заметив вдалеке ЛиАЗ, они отбегают в сторону. Некоторые пассажиры автобуса также успевают убежать за несколько секунд до столкновения.
Роман Старовойт отметил, что причины аварии еще не установлены. Однако, по мнению губернатора, "очевидно, что нужно продолжать заменять старые автобусы на новые".
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ПроисшествияАвтоКурская областьДзержинскийКурскРоман Старовойт
 
 
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