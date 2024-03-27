https://ria.ru/20240327/video-1936058312.html

В МИД предупредили о фейковом видео с отрывком из интервью Лаврова

В МИД предупредили о фейковом видео с отрывком из интервью Лаврова - РИА Новости, 27.03.2024

В МИД предупредили о фейковом видео с отрывком из интервью Лаврова

В МИД России сообщили, что в соцсетях распространяется фейковое видео с отрывком из интервью главы министерства Сергея Лаврова. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T00:12

2024-03-27T00:12

2024-03-27T00:57

сергей лавров

россия

югославия

нато

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В МИД России сообщили, что в соцсетях распространяется фейковое видео с отрывком из интервью главы министерства Сергея Лаврова."В социальных сетях распространяется фейковое видео с отрывком из интервью Министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова, авторами которого при помощи нейросетей наложен абсолютно не соответствующий действительности текст, сгенерирован дипфейк", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в разделе "Опровержения"."При этом в качестве основы было использовано подлинное видео с интервью Сергея Викторовича Лаврова для документального фильма, посвященного 25-летию агрессии НАТО против Югославии, опубликованное в тот же день на цифровых ресурсах Министерства", — добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240326/feyk-1936000594.html

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сергей лавров, россия, югославия, нато