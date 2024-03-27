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В МИД предупредили о фейковом видео с отрывком из интервью Лаврова - РИА Новости, 27.03.2024
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00:12 27.03.2024 (обновлено: 00:57 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/video-1936058312.html
В МИД предупредили о фейковом видео с отрывком из интервью Лаврова
В МИД предупредили о фейковом видео с отрывком из интервью Лаврова - РИА Новости, 27.03.2024
В МИД предупредили о фейковом видео с отрывком из интервью Лаврова
В МИД России сообщили, что в соцсетях распространяется фейковое видео с отрывком из интервью главы министерства Сергея Лаврова. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T00:12
2024-03-27T00:57
сергей лавров
россия
югославия
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В МИД России сообщили, что в соцсетях распространяется фейковое видео с отрывком из интервью главы министерства Сергея Лаврова.&quot;В социальных сетях распространяется фейковое видео с отрывком из интервью Министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова, авторами которого при помощи нейросетей наложен абсолютно не соответствующий действительности текст, сгенерирован дипфейк&quot;, — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в разделе &quot;Опровержения&quot;."При этом в качестве основы было использовано подлинное видео с интервью Сергея Викторовича Лаврова для документального фильма, посвященного 25-летию агрессии НАТО против Югославии, опубликованное в тот же день на цифровых ресурсах Министерства", — добавили в ведомстве.
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сергей лавров, россия, югославия, нато
Сергей Лавров, Россия, Югославия, НАТО
В МИД предупредили о фейковом видео с отрывком из интервью Лаврова

МИД: в соцсетях распространяется фейковое видео с отрывком из интервью Лаврова

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В МИД России сообщили, что в соцсетях распространяется фейковое видео с отрывком из интервью главы министерства Сергея Лаврова.
«

"В социальных сетях распространяется фейковое видео с отрывком из интервью Министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова, авторами которого при помощи нейросетей наложен абсолютно не соответствующий действительности текст, сгенерирован дипфейк", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в разделе "Опровержения".

"При этом в качестве основы было использовано подлинное видео с интервью Сергея Викторовича Лаврова для документального фильма, посвященного 25-летию агрессии НАТО против Югославии, опубликованное в тот же день на цифровых ресурсах Министерства", — добавили в ведомстве.
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