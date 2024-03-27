https://ria.ru/20240327/vertolet-1936276463.html

Путин поделился ощущениями после управления вертолетом

Путин поделился ощущениями после управления вертолетом - РИА Новости, 27.03.2024

Путин поделился ощущениями после управления вертолетом

Президент России Владимир Путин в ходе посещения 344-го государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ посидел в кабине РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T23:17

2024-03-27T23:17

2024-03-27T23:17

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ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе посещения 344-го государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ посидел в кабине тренировочного вертолета и рассказал, что пробовал управлять вертолетом, но это сложно - его не удержать. "Один очень уважаемый человек сказал, что управлять вертолетом намного сложнее, чем всем остальным", - процитировал сопровождавший Путина сотрудник слова самого президента. Путин улыбнулся. "Сложно. Я пробовал, пытался. Он просто... Не удержать его", - пояснил он, надевая подшлемник. Путин во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища в марте этого года рассказал, что ему тяжелее всего было пилотировать вертолет. Путин в среду в Торжке посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ, где осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку в этом центре. Там же Путин пообщался с вдовами Героев России, погибших в ходе специальной военной операции.

https://ria.ru/20240222/putin-1929036003.html

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безопасность, космос - риа наука, россия, торжок, владимир путин, ми-28, ми-8 амтш