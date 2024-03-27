https://ria.ru/20240327/vertolet-1936276463.html
Путин поделился ощущениями после управления вертолетом
Путин поделился ощущениями после управления вертолетом - РИА Новости, 27.03.2024
Путин поделился ощущениями после управления вертолетом
Президент России Владимир Путин в ходе посещения 344-го государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ посидел в кабине РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T23:17
2024-03-27T23:17
2024-03-27T23:17
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ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе посещения 344-го государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ посидел в кабине тренировочного вертолета и рассказал, что пробовал управлять вертолетом, но это сложно - его не удержать. "Один очень уважаемый человек сказал, что управлять вертолетом намного сложнее, чем всем остальным", - процитировал сопровождавший Путина сотрудник слова самого президента. Путин улыбнулся. "Сложно. Я пробовал, пытался. Он просто... Не удержать его", - пояснил он, надевая подшлемник. Путин во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища в марте этого года рассказал, что ему тяжелее всего было пилотировать вертолет. Путин в среду в Торжке посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ, где осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку в этом центре. Там же Путин пообщался с вдовами Героев России, погибших в ходе специальной военной операции.
https://ria.ru/20240222/putin-1929036003.html
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Безопасность, Космос - РИА Наука, Россия, Торжок, Владимир Путин, Ми-28, Ми-8 АМТШ
Путин поделился ощущениями после управления вертолетом
Путин, пробовав управлять вертолетом, заявил, что это сложно — его не удержать