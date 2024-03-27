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Путин поделился ощущениями после управления вертолетом - РИА Новости, 27.03.2024
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23:17 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/vertolet-1936276463.html
Путин поделился ощущениями после управления вертолетом
Путин поделился ощущениями после управления вертолетом - РИА Новости, 27.03.2024
Путин поделился ощущениями после управления вертолетом
Президент России Владимир Путин в ходе посещения 344-го государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ посидел в кабине РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T23:17
2024-03-27T23:17
безопасность
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ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе посещения 344-го государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ посидел в кабине тренировочного вертолета и рассказал, что пробовал управлять вертолетом, но это сложно - его не удержать. "Один очень уважаемый человек сказал, что управлять вертолетом намного сложнее, чем всем остальным", - процитировал сопровождавший Путина сотрудник слова самого президента. Путин улыбнулся. "Сложно. Я пробовал, пытался. Он просто... Не удержать его", - пояснил он, надевая подшлемник. Путин во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища в марте этого года рассказал, что ему тяжелее всего было пилотировать вертолет. Путин в среду в Торжке посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ, где осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку в этом центре. Там же Путин пообщался с вдовами Героев России, погибших в ходе специальной военной операции.
https://ria.ru/20240222/putin-1929036003.html
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безопасность, космос - риа наука, россия, торжок, владимир путин, ми-28, ми-8 амтш
Безопасность, Космос - РИА Наука, Россия, Торжок, Владимир Путин, Ми-28, Ми-8 АМТШ
Путин поделился ощущениями после управления вертолетом

Путин, пробовав управлять вертолетом, заявил, что это сложно — его не удержать

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
© POOL
Перейти в медиабанк
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
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ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе посещения 344-го государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ посидел в кабине тренировочного вертолета и рассказал, что пробовал управлять вертолетом, но это сложно - его не удержать.
«
"Один очень уважаемый человек сказал, что управлять вертолетом намного сложнее, чем всем остальным", - процитировал сопровождавший Путина сотрудник слова самого президента.
Президент РФ Владимир Путин перед полетом на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М
Путин во время полета на Ту-160М был одет в куртку с именным шевроном
22 февраля, 17:38
Путин улыбнулся.
«
"Сложно. Я пробовал, пытался. Он просто... Не удержать его", - пояснил он, надевая подшлемник.
Путин во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища в марте этого года рассказал, что ему тяжелее всего было пилотировать вертолет.
Путин в среду в Торжке посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ, где осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку в этом центре. Там же Путин пообщался с вдовами Героев России, погибших в ходе специальной военной операции.
Президент РФ Владимир Путин на учебном тренажере в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
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БезопасностьКосмос - РИА НаукаРоссияТоржокВладимир ПутинМи-28Ми-8 АМТШ
 
 
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