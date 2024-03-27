https://ria.ru/20240327/versii-1936266113.html

Никаких официальных версий по теракту не высказывалось, заявил Песков

Никаких официальных версий по теракту не высказывалось, заявил Песков - РИА Новости, 27.03.2024

Никаких официальных версий по теракту не высказывалось, заявил Песков

Никаких официальных версий по теракту в "Крокус сити холле" пока не высказывалось, российские спецслужбы работают, чтобы остановиться на одной аргументированной РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T21:32

2024-03-27T21:32

2024-03-27T21:48

дмитрий песков

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус сити холл

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Никаких официальных версий по теракту в "Крокус сити холле" пока не высказывалось, российские спецслужбы работают, чтобы остановиться на одной аргументированной версии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока, если вы обратили внимание, никаких официальных версий никто не высказывал. Поэтому здесь нужно дождаться, когда они будут высказаны", - сказал Песков "Известиям"."Конечно, спецслужбы работают, чтобы подкрепить существующие версии и уже остановиться на одной аргументированной", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20240323/putin-1935126467.html

россия

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2024

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дмитрий песков, россия, крокус сити холл