Рейтинг@Mail.ru
Никаких официальных версий по теракту не высказывалось, заявил Песков - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:32 27.03.2024 (обновлено: 21:48 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/versii-1936266113.html
Никаких официальных версий по теракту не высказывалось, заявил Песков
Никаких официальных версий по теракту не высказывалось, заявил Песков - РИА Новости, 27.03.2024
Никаких официальных версий по теракту не высказывалось, заявил Песков
Никаких официальных версий по теракту в "Крокус сити холле" пока не высказывалось, российские спецслужбы работают, чтобы остановиться на одной аргументированной РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T21:32
2024-03-27T21:48
дмитрий песков
теракт в "крокус сити холле"
россия
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936188857_390:0:3010:1474_1920x0_80_0_0_5f7614acfa1c8aad8d215591dcfd6d97.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Никаких официальных версий по теракту в "Крокус сити холле" пока не высказывалось, российские спецслужбы работают, чтобы остановиться на одной аргументированной версии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока, если вы обратили внимание, никаких официальных версий никто не высказывал. Поэтому здесь нужно дождаться, когда они будут высказаны", - сказал Песков "Известиям"."Конечно, спецслужбы работают, чтобы подкрепить существующие версии и уже остановиться на одной аргументированной", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20240323/putin-1935126467.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936188857_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_f35c0ce9776a8ef9156d4b86ae36d7ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, россия, крокус сити холл
Дмитрий Песков, Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Крокус Сити Холл
Никаких официальных версий по теракту не высказывалось, заявил Песков

Песков: никаких официальных версий по теракту не было, надо их дождаться

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание "Крокус Сити Холл"
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Здание "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Никаких официальных версий по теракту в "Крокус сити холле" пока не высказывалось, российские спецслужбы работают, чтобы остановиться на одной аргументированной версии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Пока, если вы обратили внимание, никаких официальных версий никто не высказывал. Поэтому здесь нужно дождаться, когда они будут высказаны", - сказал Песков "Известиям".
«
"Конечно, спецслужбы работают, чтобы подкрепить существующие версии и уже остановиться на одной аргументированной", - подчеркнул Песков.
Обращение Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Обращение Владимира Путина к россиянам
23 марта, 15:30
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Дмитрий ПесковРоссияКрокус Сити Холл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала