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Никаких официальных версий по теракту не высказывалось, заявил Песков
Никаких официальных версий по теракту не высказывалось, заявил Песков - РИА Новости, 27.03.2024
Никаких официальных версий по теракту не высказывалось, заявил Песков
Никаких официальных версий по теракту в "Крокус сити холле" пока не высказывалось, российские спецслужбы работают, чтобы остановиться на одной аргументированной РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T21:32
2024-03-27T21:32
2024-03-27T21:48
дмитрий песков
теракт в "крокус сити холле"
россия
крокус сити холл
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Никаких официальных версий по теракту в "Крокус сити холле" пока не высказывалось, российские спецслужбы работают, чтобы остановиться на одной аргументированной версии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока, если вы обратили внимание, никаких официальных версий никто не высказывал. Поэтому здесь нужно дождаться, когда они будут высказаны", - сказал Песков "Известиям"."Конечно, спецслужбы работают, чтобы подкрепить существующие версии и уже остановиться на одной аргументированной", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20240323/putin-1935126467.html
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дмитрий песков, россия, крокус сити холл
Дмитрий Песков, Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Крокус Сити Холл
Никаких официальных версий по теракту не высказывалось, заявил Песков
Песков: никаких официальных версий по теракту не было, надо их дождаться