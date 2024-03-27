https://ria.ru/20240327/varshava-1936205715.html

Протестующие таксисты пытаются заблокировать центр Варшавы

Протестующие таксисты пытаются заблокировать центр Варшавы - РИА Новости, 27.03.2024

Протестующие таксисты пытаются заблокировать центр Варшавы

Водители варшавских такси пытаются заблокировать центр города в знак протеста против низких тарифов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T16:35

2024-03-27T16:35

2024-03-27T16:35

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ВАРШАВА, 27 мар – РИА Новости. Водители варшавских такси пытаются заблокировать центр города в знак протеста против низких тарифов, передает корреспондент РИА Новости. В среду в послеполуденный час пик в центре Варшавы близ площади Дмовского таксисты группами стали переходить проезжую часть по пешеходному переходу так, чтобы на "зебре" постоянно находились пешеходы. Это делает невозможным проезд автомобилей и автобусов в частности на одной из центральных улиц Эмилии Платер. Полиция заранее перекрыла улицы в местах протеста, организовав объезд. Протестующие таксисты требуют повышения максимальных тарифов за километр и напоминают, что они не менялись уже более 20 лет. "Цены топлива, автомобилей, запчастей постоянно растут, а обычный тариф уже на протяжении 22 лет так и составляет три злотых (около 0,75 доллара) за километр", - говорит один из участников акции. По его словам, еще в 2022 году профильный профсоюз предложил варшавскому городскому совету повысить стандартный тариф до шести злотых (около 1,5 доллара) за километр, но предложение было отклонено. В текущем году таксисты снова предложили повышение тарифа – на этот раз до четырех злотых за километр (около одного доллара), но ответа не последовало.

https://ria.ru/20240320/polsha-1934544099.html

https://ria.ru/20240321/protesty-1934741334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, авто, варшава, украинское зерно