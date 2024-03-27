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Протестующие таксисты пытаются заблокировать центр Варшавы - РИА Новости, 27.03.2024
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16:35 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/varshava-1936205715.html
Протестующие таксисты пытаются заблокировать центр Варшавы
Протестующие таксисты пытаются заблокировать центр Варшавы - РИА Новости, 27.03.2024
Протестующие таксисты пытаются заблокировать центр Варшавы
Водители варшавских такси пытаются заблокировать центр города в знак протеста против низких тарифов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T16:35
2024-03-27T16:35
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ВАРШАВА, 27 мар – РИА Новости. Водители варшавских такси пытаются заблокировать центр города в знак протеста против низких тарифов, передает корреспондент РИА Новости. В среду в послеполуденный час пик в центре Варшавы близ площади Дмовского таксисты группами стали переходить проезжую часть по пешеходному переходу так, чтобы на "зебре" постоянно находились пешеходы. Это делает невозможным проезд автомобилей и автобусов в частности на одной из центральных улиц Эмилии Платер. Полиция заранее перекрыла улицы в местах протеста, организовав объезд. Протестующие таксисты требуют повышения максимальных тарифов за километр и напоминают, что они не менялись уже более 20 лет. "Цены топлива, автомобилей, запчастей постоянно растут, а обычный тариф уже на протяжении 22 лет так и составляет три злотых (около 0,75 доллара) за километр", - говорит один из участников акции. По его словам, еще в 2022 году профильный профсоюз предложил варшавскому городскому совету повысить стандартный тариф до шести злотых (около 1,5 доллара) за километр, но предложение было отклонено. В текущем году таксисты снова предложили повышение тарифа – на этот раз до четырех злотых за километр (около одного доллара), но ответа не последовало.
https://ria.ru/20240320/polsha-1934544099.html
https://ria.ru/20240321/protesty-1934741334.html
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в мире, авто, варшава, украинское зерно
В мире, Авто, Варшава, украинское зерно
Протестующие таксисты пытаются заблокировать центр Варшавы

Таксисты пытаются заблокировать центр Варшавы, протестуя против низких тарифов

© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 мар – РИА Новости. Водители варшавских такси пытаются заблокировать центр города в знак протеста против низких тарифов, передает корреспондент РИА Новости.
В среду в послеполуденный час пик в центре Варшавы близ площади Дмовского таксисты группами стали переходить проезжую часть по пешеходному переходу так, чтобы на "зебре" постоянно находились пешеходы. Это делает невозможным проезд автомобилей и автобусов в частности на одной из центральных улиц Эмилии Платер.
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Полиция заранее перекрыла улицы в местах протеста, организовав объезд.
Протестующие таксисты требуют повышения максимальных тарифов за километр и напоминают, что они не менялись уже более 20 лет.
"Цены топлива, автомобилей, запчастей постоянно растут, а обычный тариф уже на протяжении 22 лет так и составляет три злотых (около 0,75 доллара) за километр", - говорит один из участников акции.
По его словам, еще в 2022 году профильный профсоюз предложил варшавскому городскому совету повысить стандартный тариф до шести злотых (около 1,5 доллара) за километр, но предложение было отклонено. В текущем году таксисты снова предложили повышение тарифа – на этот раз до четырех злотых за километр (около одного доллара), но ответа не последовало.
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